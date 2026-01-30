Kocaeli'de hidroterapiyle özel gereksinimli çocukların fiziksel gelişimi destekleniyor

–SEFA TETİK - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli çocuklar, uzmanlar eşliğinde hidroterapi (su içinde terapi) seanslarına katılarak fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor.



Merkezde yer alan özel donanımlı havuzlarda uygulanan hidroterapi seanslarında çocuklar, suyun kaldırma kuvveti sayesinde eklemlerine daha az yük bindirerek hareket kabiliyetlerini artırıyor.



Kas gücü, denge ve koordinasyon becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği uygulamalar, fizyoterapistler gözetiminde gerçekleştiriliyor.



Merkezdeki hidroterapi programları, çocukların yaşına, tanısına ve bireysel ihtiyaçlarına göre planlanıyor. Uzman ekipler, çocukların gelişim süreçlerini düzenli olarak takip ederek terapi programlarını güncelliyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesince özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata daha aktif katılımını sağlamak amacıyla kurulan merkezde, hidroterapinin yanı sıra fizyoterapi, dil ve konuşma terapisi ile duyu bütünleme çalışmaları da yürütülüyor.



Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 10 yaşındaki Ensar Öztürk de 2 aydır düzenli olarak geldiği merkezde suyun gücünden faydalanıyor.



- "Kas hastalıklarında koruyucu bir yaklaşım benimsiyoruz"



Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi eğitmeni Zeynep Kambur, AA muhabirine, merkezde fizik tedavi, duyu bütünleme ve hidroterapi seanslarının uygulandığını söyledi.



Ön koşulları sağlayan çocukların gelişimini desteklemek ve süreci hızlandırmak amacıyla hidroterapi hizmeti verdiklerini anlatan Kambur, "Hidroterapide daha steril ortam sağlamak adına kendi öz bakım becerilerini kazanabilen ve kendini biraz daha idare edebilen çocuklarımıza hizmet verebiliyoruz. Diğer çocuklarımıza da yine fizik tedavi alanında hizmet vermekteyiz. Temelde hedefimiz çocuklara verebileceğimiz maksimum eğitimi ve verimliliği sağlamak." diye konuştu.



Kambur, hidroterapide kullanılan havuzun alışılmış havuzlardan farklı olduğunu belirterek, "Belirli ön koşulları olan bir havuz. Suyun sıcaklığı ve havuzun derinliği gibi kriterler büyük önem taşıyor ve burada tedaviyi uygulayan kişinin fizyoterapist olması gerekiyor." dedi.



Her engel türüne hitap etmeyi hedeflediklerini ancak çocuk özelinde amaçların farklılaştığını vurgulayan Kambur, "Kas hastalıklarında koruyucu bir yaklaşım benimsiyoruz. Diğer gelişimsel farklılıklar gösteren hastalıklarda ise biraz daha ilerlemeye yönelik hedefler çalışılır. Amacımız yer çekiminin etkisinin azaldığı, daha güvenli ortamın olduğu, suyun sıcaklığının da gevşemeye etkisi olduğu bir ortamda çocukları daha hızlı geliştirecek çalışmalar yapabilmek. Kas hastalığında koruyucu olarak yaklaşıyoruz. İlerleyen dönemde karşımıza çıkabilecek sorunlara karşı önlem amaçlı egzersizlerimiz mutlaka hizmetimizde yer alır." ifadelerini kullandı.



Fizyoterapist Ömer Çakmak ise hidroterapinin suyun kaldırma kuvvetini kullanarak yapılan bir tedavi yöntemi olduğunu, havuzda kas ve iskelet problemi olan çocuklarla çalışmalar yaptıklarını anlattı.



Çakmak, belirli sıcaklıklarda kasların gevşediğini, bu sayede germe, kuvvetlendirme ve nefes egzersizleri yaptıklarını, genelde 32 santigrat derecede çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Merkezde tedavi gören kas hastası (DMD hastası) Ensar'ın babası Abdullah Öztürk de merkezdeki hidroterapi seanslarının oğlu için önemli olduğunu söyledi.



Öztürk, haftada 1 kez merkeze geldiklerini ve seansların faydasını görmeye başladıklarını kaydetti.

