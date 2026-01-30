Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de hidroterapiyle özel gereksinimli çocukların fiziksel gelişimi destekleniyor

        –SEFA TETİK - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli çocuklar, uzmanlar eşliğinde hidroterapi (su içinde terapi) seanslarına katılarak fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 11:18 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de hidroterapiyle özel gereksinimli çocukların fiziksel gelişimi destekleniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –SEFA TETİK - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli çocuklar, uzmanlar eşliğinde hidroterapi (su içinde terapi) seanslarına katılarak fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor.

        Merkezde yer alan özel donanımlı havuzlarda uygulanan hidroterapi seanslarında çocuklar, suyun kaldırma kuvveti sayesinde eklemlerine daha az yük bindirerek hareket kabiliyetlerini artırıyor.

        Kas gücü, denge ve koordinasyon becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği uygulamalar, fizyoterapistler gözetiminde gerçekleştiriliyor.

        Merkezdeki hidroterapi programları, çocukların yaşına, tanısına ve bireysel ihtiyaçlarına göre planlanıyor. Uzman ekipler, çocukların gelişim süreçlerini düzenli olarak takip ederek terapi programlarını güncelliyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata daha aktif katılımını sağlamak amacıyla kurulan merkezde, hidroterapinin yanı sıra fizyoterapi, dil ve konuşma terapisi ile duyu bütünleme çalışmaları da yürütülüyor.

        Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 10 yaşındaki Ensar Öztürk de 2 aydır düzenli olarak geldiği merkezde suyun gücünden faydalanıyor.

        - "Kas hastalıklarında koruyucu bir yaklaşım benimsiyoruz"

        Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi eğitmeni Zeynep Kambur, AA muhabirine, merkezde fizik tedavi, duyu bütünleme ve hidroterapi seanslarının uygulandığını söyledi.

        Ön koşulları sağlayan çocukların gelişimini desteklemek ve süreci hızlandırmak amacıyla hidroterapi hizmeti verdiklerini anlatan Kambur, "Hidroterapide daha steril ortam sağlamak adına kendi öz bakım becerilerini kazanabilen ve kendini biraz daha idare edebilen çocuklarımıza hizmet verebiliyoruz. Diğer çocuklarımıza da yine fizik tedavi alanında hizmet vermekteyiz. Temelde hedefimiz çocuklara verebileceğimiz maksimum eğitimi ve verimliliği sağlamak." diye konuştu.

        Kambur, hidroterapide kullanılan havuzun alışılmış havuzlardan farklı olduğunu belirterek, "Belirli ön koşulları olan bir havuz. Suyun sıcaklığı ve havuzun derinliği gibi kriterler büyük önem taşıyor ve burada tedaviyi uygulayan kişinin fizyoterapist olması gerekiyor." dedi.

        Her engel türüne hitap etmeyi hedeflediklerini ancak çocuk özelinde amaçların farklılaştığını vurgulayan Kambur, "Kas hastalıklarında koruyucu bir yaklaşım benimsiyoruz. Diğer gelişimsel farklılıklar gösteren hastalıklarda ise biraz daha ilerlemeye yönelik hedefler çalışılır. Amacımız yer çekiminin etkisinin azaldığı, daha güvenli ortamın olduğu, suyun sıcaklığının da gevşemeye etkisi olduğu bir ortamda çocukları daha hızlı geliştirecek çalışmalar yapabilmek. Kas hastalığında koruyucu olarak yaklaşıyoruz. İlerleyen dönemde karşımıza çıkabilecek sorunlara karşı önlem amaçlı egzersizlerimiz mutlaka hizmetimizde yer alır." ifadelerini kullandı.

        Fizyoterapist Ömer Çakmak ise hidroterapinin suyun kaldırma kuvvetini kullanarak yapılan bir tedavi yöntemi olduğunu, havuzda kas ve iskelet problemi olan çocuklarla çalışmalar yaptıklarını anlattı.

        Çakmak, belirli sıcaklıklarda kasların gevşediğini, bu sayede germe, kuvvetlendirme ve nefes egzersizleri yaptıklarını, genelde 32 santigrat derecede çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Merkezde tedavi gören kas hastası (DMD hastası) Ensar'ın babası Abdullah Öztürk de merkezdeki hidroterapi seanslarının oğlu için önemli olduğunu söyledi.

        Öztürk, haftada 1 kez merkeze geldiklerini ve seansların faydasını görmeye başladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Trump'tan Kanada'ya tarife tehdidi
        Trump'tan Kanada'ya tarife tehdidi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        İstanbul'da fidye kâbusu! Darp edip video çektiler!
        İstanbul'da fidye kâbusu! Darp edip video çektiler!
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        Montella için halk günü
        Montella için halk günü
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak

        Benzer Haberler

        Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde manyetik uyarım tedavisiyle hastalara il...
        Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde manyetik uyarım tedavisiyle hastalara il...
        Güpegündüz hırsızlık: İki kadın dev panelleri çekçeke yükleyip götürdü Fırt...
        Güpegündüz hırsızlık: İki kadın dev panelleri çekçeke yükleyip götürdü Fırt...
        Kebapçı dükkanını kurşun yağmuruna tutan şüpheli tutuklandı
        Kebapçı dükkanını kurşun yağmuruna tutan şüpheli tutuklandı
        Tüpraş İzmit rafinerisinde yangın
        Tüpraş İzmit rafinerisinde yangın
        Tüpraş'tan İzmit rafinerisi açıklaması
        Tüpraş'tan İzmit rafinerisi açıklaması
        Kocaeli'de minibüsün tıra çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
        Kocaeli'de minibüsün tıra çarptığı kazada 6 kişi yaralandı