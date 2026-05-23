Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Kocaeli merkezli 'sahte araç kiralama' operasyonu: 35 tutuklama

        Kocaeli merkezli 'sahte araç kiralama' operasyonu: 35 tutuklama

        Kocaeli merkezli 23 ilde, internet siteleri üzerinden sahte araç kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden 35'i tutuklandı. Soruşturmada, suçtan elde edildiği değerlendirilen para trafiğinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre yaklaşık 954 milyon 974 bin TL olduğu saptandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 01:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        23 ilde 'sahte araç kiralama' operasyonu: 35 tutuklama

        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Nisan günü 'araç kiralama' dolandırıcılığına yönelik projeli çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, internet arama motorlarına reklam vererek üst sıralara çıkardıkları sahte araç kiralama siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin, ilanlarda yer alan GSM numaraları aracılığıyla iletişime geçtikleri kişilere kurumsal firma izlenimi verip; kasko, sigorta poliçesi ve depozito bedeli gibi gerekçelerle farklı hesaplara peş peşe para yatırttıkları öğrenildi. Şüphelilerin, Kocaeli'de 13 olayın yanı sıra farklı illerde de çok sayıda benzer dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edildi.

        YAKLAŞIK 955 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

        DHA'nın haberine göre; soruşturmada, suçtan elde edildiği değerlendirilen para trafiğinin MASAK verilerine göre yaklaşık 954 milyon 974 bin TL olduğu saptandı.

        35 TUTUKLAMA

        Suç delillerinin toplanması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla 19-22 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli merkezli 23 ilde özel harekat polisi destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 35'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla 1'i ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yayalara çarptı! Feci kazada can kaybı!

        Eskişehir'de korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda hafif ticari aracın çarptığı 3 yayadan 71 yaşındaki Şerafettin Tüten hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı (İHA)

        #kocaeli
        #Gebze
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        "Hikayeyi tamamladık"
        "Hikayeyi tamamladık"
        10 numara şampiyon!
        10 numara şampiyon!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        İstinaf mahkemesi itirazları reddetti
        İstinaf mahkemesi itirazları reddetti
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Bayram tatili trafiği başladı
        Bayram tatili trafiği başladı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!