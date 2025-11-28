Kocaelispor - Gençlerbirliği: 1-0 (MAÇ SONUCU)
Kocaelispor, Süper Lig'in 14. haftasının açılış maçında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Yeşil-siyahlı ekibe üç puanı getiren golü Serdar Dursun kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Kocaelispor, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Körfez ekibine üç puanı getiren golü 24. dakikada Serdar Dursun kaydetti.
Evinde üst üste 4. galibiyetini alan Kocaelispor puanını 18'e yükselten düşme hattıyla arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 9'a çıkardı.
Deplasmanda art arda üçüncü kez mağlup olan Başkent ekibi ise 11 puanla 15. sırada kaldı.