Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Kocaelispor - Gençlerbirliği: 1-0 (MAÇ SONUCU) - Gençlerbirliği Haberleri

        Kocaelispor - Gençlerbirliği: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        Kocaelispor, Süper Lig'in 14. haftasının açılış maçında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Yeşil-siyahlı ekibe üç puanı getiren golü Serdar Dursun kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 21:58 Güncelleme: 28.11.2025 - 21:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor, Serdar Dursun'la kazandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Kocaelispor, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Körfez ekibine üç puanı getiren golü 24. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

        Evinde üst üste 4. galibiyetini alan Kocaelispor puanını 18'e yükselten düşme hattıyla arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 9'a çıkardı.

        Deplasmanda art arda üçüncü kez mağlup olan Başkent ekibi ise 11 puanla 15. sırada kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Zelenskiy duyurdu: Yermak istifa etti
        Zelenskiy duyurdu: Yermak istifa etti
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail işgalinde yeni perde
        İsrail işgalinde yeni perde
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        En büyük güvence Okan Buruk!
        En büyük güvence Okan Buruk!
        "Çağla tostunu yesin"
        "Çağla tostunu yesin"
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Maşalı hırsız yakalandı
        Maşalı hırsız yakalandı
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Altıncı gençlik
        Altıncı gençlik
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü