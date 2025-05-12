Kocaelispor'un bayrağı köprüye asıldı!
Trendyol 1. Lig'de şampiyon olan Kocaelispor'un bayrağı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanıyor
Giriş: 12.05.2025 - 16:13 Güncelleme: 12.05.2025 - 16:13
Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un bayrağı İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.
Trendyol 1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Kocaelispor'un bayrağı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanıyor.
Kocaeli temsilcisi, 16 yıllık Süper Lig hasretini bu sezon noktaladı.
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