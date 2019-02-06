Olay, merkez Sarıçam ilçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç. (35) 2006 yılında bir tekstil fabrikasında çalışan H.Ç. (35) ile evlendi. Bu evlilikten çiftin 3 çocuğu oldu. Ancak S.Ç. evlendikten sonra çeşitli nedenlerden dolay her gün eşinden şiddet görmeye başladı. Genç kadın tehditlere boyun eğip sürekli dayak yemesine rağmen kocasından şikayetçi olmadı.

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı ise H.Ç. işten geldikten karısının telefonda konuştuğunu gördü. Genç kadın eşini görünce telefonu kapattı. H.Ç. kimle konuştuğunu sorunca S.Ç., babasıyla konuştuğunu söyledi. Ancak bu duruma inanmayan H.Ç. eşiyle tartışmaya başladı. Bu sırada çiftin 3 çocuğu da evdeydi. Tartışma bir süre sonra şiddete dönüştü.

İNŞAAT DEMİRİYLE DÖVDÜ

Çocuklarını başka bir odaya götüren H.Ç. inşaat demiriyle S.Ç.'yi dövmeye başladı. Eşinin yalvarmasına aldırış etmeyen H.Ç. yaklaşık 30 dakika boyunca eşinin kol ve bacak kısımlarına demirle vurarak darp etti. Saçlarından tutup yerlerde sürükledi.



KOMŞULARINA SIĞINDI, HASTANEDE 'DÜŞTÜM' DEDİ

Kocasının elinden güçlükle kurtulan kadın sokağa kaçarak bir komşusuna sığındı. Kocası da peşinden gelip şikayetçi olması halinde kendisini öldüreceğini söyledi. Komşuları tarafından hastaneye kaldırılan kadın, burada doktorlara ve hastane polisine merdivenden düştüğünü söyledi.

AİLESİ GERÇEĞİ AÇIKLADI



Genç kadının sol kolu alçıya alındı. Vücudunun her tarafı morluklar içinde olan kızlarını gören ailesi ise tekrar hastane polisine başvurdu. Polis ekipleri şikayet üzerine kocayı aramaya başlarken, bir taraftan da uzaklaştırma kararı alındı.

"DAHA ÖNCE DE DÖVÜYORDU AMA BU EN ŞİDDETLİSİ OLDU"

Ailesi tarafından baba evine götürülen kadın yaşadığı dehşet dolu dakikaları böyle anlattı: "Ben babamla konuşuyordum. O sırada eve geldi bana kimle konuştuğumu sordu ben de babamla dedim inanmadı. Kendisini aldattığımı düşünerek çocukları diğer odaya koyup beni öldüresiye dövdü. İnşaat demiriyle yarım saat dövdü. Beni daha öncede dövüyordu ama bu en şiddetlisi oldu. Ben komşuma sığınıp kurtuldum. Hastanede ilk gün ölümle tehdit edildiğim için kocamın dövdüğünü söyleyemeyip merdivenden düştüğümü söyledim. Ama sonra ailem görünce gerçeği hastane polisine söyledim. Beni kocam öldüresiye dövdü. Ben ondan şikayetçiyim onun en ağır ceza almasını istiyorum. Eşimden ayrılacağım. Onu Allah'a havale ediyorum"



