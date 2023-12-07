Kocası merdiven boşluğunda ölü buldu

Haber alınamayan yaşlı kadını kocası ölü buldu
Denizli'de kendisinden bir süre haber alınamayan yaşlı kadın, kocası tarafından merdiven boşluğunda ölü bulundu
Denizli'nin Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dün öğle saatlerinde evden ayrılan Mustafa Turus, akşam geri döndüğünde Hatice Turus'u (62) evde bulamadı.
Eşini aramak için Çarşı Mahallesi'ndeki eski evlerine giden ve komşularının kapılarını çalan koca, tüm çabalarına rağmen Hatice Turus'a ulaşamadı.
MERDİVEN BOŞLUĞUNDA BULDU
Aramalarına binada devam eden koca, eşini bahçeye inen merdiven boşluğundaki korkuluklarda asılı halde buldu.
Mustafa Turus'un yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 çocuk annesi yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hatice Turus'un cansız bedeni Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kadının şüpheli bulunan ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.