Kocasinan'da parklara "toprak alan"

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki parklarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İnsanın özünde olan toprakla bağı koparmamak için yeşil alan ağırlıklı çalışmalar yürüttüklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özellikle yeni yapılan bütün parklarda çocukların toprakla buluştuğu ve vakit geçirdiği alanlar yaptıklarını söyledi. Çevre düzeni ve yeşilin önemine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "İlçemiz sınırları içerisinde yer alan yaşam alanlarını yapılan çalışmalarla yeşil alan ağırlıklı daha da güzelleştiriyoruz" dedi.

Parkların güzelleşmesi ve işlevselleşmesi için farklı konsept çalışmaları uyguladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, şunları söyledi:

"Toprak, insana enerji verir. İnsanın özünde olan toprakla bağı koparmamak gerekir. Bundan dolayı her yaptığımız parklarda çocukların toprakla buluştuğu ve vakit geçirdiği mekanlar yapıyoruz. Yürüyüş yollarında ise tartan zeminler yerine uzmanların önerdiği; iklim ve insan sağlığı açısından daha sağlıklı olan kiremit irmiği kullanıyoruz.