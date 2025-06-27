Kocasinan'ın "Tarıma Dayalı OSB Projesi"ne onay

Kocasinan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'ın 2021 yılı Mayıs ayı Meclis Toplantısı'nda duyurduğu "Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi (OSB)", Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na kabul edildi.

Kayseri’yi tarımsal alanda büyük bir atılım yaşatacak olan projenin yatırım programına alınmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, bu önemli adımın Kayseri’yi Türkiye'nin tarım üssü yapacağını söyledi.

Kayseri Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Kayseri Sera TDİOSB) kuruluşunda Kocasinan Belediyesinin kurucu üye olarak yer aldığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kayseri'miz için büyük önem taşıyan bu projenin yatırım programına alınmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş'a ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya şükranlarımızı sunarız" dedi.

Yapılan yatırımlarla ilçe tarımının geliştirilmesini ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını hedeflediklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: