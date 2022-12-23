DHA

Bolu'nun Gerede ilçesinde eşi Metin Özalp'i (62) öldürüp, cesedini dereye attığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mürüvet Özalp (60), duruşmada, "25 senedir çektiğim çileyi Allah bilir. Bu evlilik sürecinde eşim bana kötü davranmıştır. Tartışma çıkınca beni sopayla dövmeye başladı. Elinde tabanca vardı. Önce ittim düştü, kalkınca korktum yine odunla vurdum. Ne yaptığımı bilemedim" dedi. DHA'nın haberine göre, Hacılar köyünde oturan inşaat işçisi Metin Özalp'in, 3 Ocak'ta dere kenarında cansız bedeni bulundu. İncelemede, Özalp'in başına cisimle vurulduğu ve dere yatağına atıldığı belirlendi.

Cinayet şüphesi ile çalışma başlatan jandarma, evdeki kan izleri ve çelişkili ifadeleri nedeniyle Özalp'in eşi Mürüvet Özalp'i gözaltına alındı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Mürüvet Özalp hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. "BİR KADINLA KONUŞUYORDU" Tutuklu sanık Mürüvet Özalp'in yargılanmasına Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya, Metin Özalp'in önceki evliğinden olan oğlu Celal Özalp da katıldı. Duruşmada savunma yapan Mürüvet Özalp, "25 senedir çektiğim çileyi Allah bilir. Bu evlilik sürecinde eşim bana kötü davranmıştır. Çocuklarımı zor büyüttüm. Sürekli bana baskı kuruyordu. 5-6 kere beni sıkıştırıp, darp etti. Olay günü işten geldi. 'Neden hayvanlara bakmadın' diyerek bağırıp, çağırdı. Beni dövdü, sessiz kaldım sonra da eve çıktık. Evde çay içerken 'Bir yere gideceğim' dedi. Nereye gideceğini söylemedi. Mengen'de yaşayan bir kadın ile sürekli telefonla konuşuyordu. Gülüşürken duyuyordum, evlenmek istiyordu. 'O kadınla git, evlen ama nikahı vermem' dedim. Beni öldürüp, Mengenli kadınla evleneceğini söyledi. Ben de nereye gideceğini sordum. Cevap vermedi" dedi.

"ÖLDÜĞÜNÜ FARK EDİNCE OTURUP, AĞLADIM" Tartışma çıkınca eşinin kendisini dövdüğünü söyleyen Özalp, şunları anlattı: "Tartışma çıkınca beni sopayla dövmeye başladı. Defalarca vurdu, sayısını bile bilmiyorum. Sırtlarım hala ağrıyor. Panik yaptım. 'Ne istiyorsun benden?' dedim. 'Sen bana soru soramazsın. Bana karışamazsın, nereye gittiğimi soramazsın' dedi. Seni vuracağım, öldüreceğim. Bu olayı ailene anlatırsan, tecavüz edeceğim. Elinde tabanca vardı. Önce ittim düştü, kalkınca korktum yine odunla vurdum. Ne yaptığımı bilemedim. Bir karış uzunluğunda bir sopa ile vurdum. Ayağa kalkmaya çalışınca korkup, daha büyük bir odunla vurdum. 'Yeter artık bunca yıl çektirdiğin, bu yaptıkların yetti' dedim. Kaç kere vurdum, hatırlamıyorum. Bir anda ne yaptığımı bilemedim. Kalktım boynuna doğru vurdum. Öldüğünü fark edince oturup, ağladım. 'Neden böyle yaptım' dedim."

Eşinin öldüğünü anladıktan sonra cesedi evin dışına taşıyıp, uyuduğunu belirten Özalp, "Cesedi sabaha kadar el arabasında, evin önünde açık alanda beklettim. Sonra da dereye attım. Vurduğum odunları da sobaya atıp yaktım. Tek başımaydım. Yemin ederim, yanımda kimse yoktu. Olaydan dolayı pişmanım" dedi.