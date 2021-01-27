Kocasını dövmüştü! Sıcak gelişme!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKOCAYA ŞİDDET! Son dakika: Satır ve sopayla dövmüştü, serbest kaldı!
ABONE OL

Kocasını döven kadın serbest!

Sivas'ta, tartıştığı kocası H.A.'yı sopa ve satır ile döverek yaralayan M.A. (40),emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan H.A. ise taburcu edildi

KOCAYA ŞİDDET! Son dakika: Satır ve sopayla dövmüştü, serbest kaldı!
Kocasını dövmüştü! Sıcak gelişme!
0:00 / 0:00
DHA

Sivas'ta, dün saat 13.00 sıralarında, Huzur Mahallesi'nde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. İddiaya göre M.A. (40) isimli kadın, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle eşi H.A. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.

KOCASI TABURCU EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre bu sırada M.A., önce sopa sonra satır ile vurarak, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbarla eve gelen sağlık görevlilerince ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan H.A., tedavisinin ardından taburcu edildi.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST KALDI

Olaydan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan M.A. ise ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle sık sık kavga ettikleri öğrenildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Korona virüs aşı sırası sorgula! Aşı sorgulama nasıl yapılır? E Nabız ekranı ve korona virüs aşı takvimi!
GÜNDEMKorona virüs aşı sırası sorgula!
Soylu'dan Esenyurt mesajı: İçişleri Bakanı olarak soruyorum
GÜNDEMEsenyurt mesajı: İçişleri Bakanı olarak soruyorum
SON DAKİKA! Bakan Selçuk'tan KPSS açıklaması - Haberler
GÜNDEMBakan Selçuk'tan KPSS açıklaması
27 Ocak İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ, BEDAŞ İstanbul Elektrik kesintisi sorgula!
GÜNDEMAYEDAŞ, BEDAŞ İstanbul elektrik kesintileri
KURYE ŞOKU! Son dakika: 2.7 milyon liralık gasp son anda önlendi
GÜNDEM2.7 milyon liralık gasp girişimine kurye şoku!
Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? MEB okulların açılış tarihi
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
İSKİ'DEN AÇIKLAMA: 27 Ocak İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ son dakika arıza, su kesintisi duyuruları
GÜNDEMİSKİ'DEN AÇIKLAMA: 27 Ocak İstanbul'da sular ne zaman ...
HOLOKST MESAJI| Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika çağrı: Dur demeli!
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı
Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi üniversiteler açılıyor mu? YÖK'ten açıklama geldi mi?
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılacak?
KYK yurt başvurusu başladı mı? 2021 KYK yurt başvuru şartları nedir?
GÜNDEMKYK yurt başvuru başladı mı?