Kocasını dövmüştü! Sıcak gelişme! 0:00 / 0:00

DHA

Sivas'ta, dün saat 13.00 sıralarında, Huzur Mahallesi'nde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. İddiaya göre M.A. (40) isimli kadın, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle eşi H.A. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.



KOCASI TABURCU EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre bu sırada M.A., önce sopa sonra satır ile vurarak, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbarla eve gelen sağlık görevlilerince ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan H.A., tedavisinin ardından taburcu edildi.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST KALDI

Olaydan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan M.A. ise ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle sık sık kavga ettikleri öğrenildi.