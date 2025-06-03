KoçZer'den medya satın alması

Koç Topluluğu şirketlerinden KoçZer, entegre bir ajans yapılanmasına imza attı. Yapılanmanın ilk adımı 2024 yılı sonunda, KoçZer bünyesinden doğan ve 2018 yılında global reklam ve halkla ilişkiler ajansı WPP ortaklığıyla kurulan Ingage’in tüm hisselerinin KoçZer tarafından satın alınmasıyla başladı. Böylece, Ingage, yüzde 100 Koç Topluluğu şirketi haline geldi.

Yapılan açıklamaya göre, bu dönüşümle birlikte, KoçZer bünyesindeki offline medya yönetimi, Ingage’in online medya yönetimi, teknoloji ve yaratıcılık hizmetleri tek bir yapı altında birleşerek OneIngage oldu.

OneIngage yapılanması, KoçZer’in 2003 yılında Koç Topluluğu şirketleri için ortak medya satın alma süreçlerini yürütmeye başlamasıyla temelleri atılan medya yolculuğunun yeni bir fazı olarak konumlanıyor.

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'TÜM HİZMETLERİ ENTEGRE ŞEKİLDE SUNUYORUZ'

KoçZer Genel Müdürü ve OneIngage Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Turfan, yatırımın stratejik boyutu ile ilgili olarak, "21 yıl önce başlayan medya yolculuğumuz, 2018 yılında dijital pazarlama hizmetlerimizin global WPP ortaklığıyla kurumsallaşması ile devam etti. Ingage, bu birikimin dijital pazarlama alanındaki karşılığı olarak ortaya çıktı. Stratejik büyüme vizyonumuz kapsamında, medya alanındaki yatırımlarımızı artırarak 2024 yılı sonunda Ingage’in tüm hisselerini WPP’den devraldık ve yüzde 100 Koç Topluluğu şirketi haline getirdik. KoçZer olarak, OneIngage’ın 360 derece uluslararası pazarlama ve teknoloji çözümleri sunan lider bir oyuncuya dönüşme sürecine katkı sağlayacağız" dedi.