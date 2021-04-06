DİSK-AR 2020 yılında Kod-29 ile işten çıkarılan kişilerin sayılarını açıkladı. Kod-29 nedir? Sorusu gündem oldu. Peki, Kod-29 nedir? Kod-29 ile işten çıkarılanlar kıdem tazminatı alabilir mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

KOD-29 NEDİR?

Kod-29, ''Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış sebebiyle iş akdinin feshi'' anlamına geliyor. Bu kodun içeriğinde genel ahlaka aykırı davranışlar, hırsızlık, cinsel saldırı ve taciz gibi detaylar bulunuyor

KOD-29 İLE İŞTEN ÇIKARILANLAR İŞSİZLİK MAAŞI, KIDEM TAZMİNATI VE İHBAR ALABİLİR Mİ?

'Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış sebebiyle iş akdinin feshi' anlamına gelen 29 kodu ile işten çıkan çalışanlar, tazminat alamıyor. Ancak ihbar tazminatını bazı durumlarda alabiliyorken, kimi işçiler de ihbar tazminatını alamadığını söylüyor. Kod-29 ile işten çıkarılanlar İŞKUR’dan işsizlik maaşı da alamıyor.

İşverenin işçisini Kod-29 ile çıkarabilmesi için işçinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II bendi kapsamında paylaşılan fiillerden birini işlemesi gerekmektedir.

İşyerlerinde yeni tip korona virüs döneminde bu kodla işten çıkarma tehdidi çokça artarken, bu şekilde işten çıkarılan işçiler de gerçeğe aykırı bu bildirim sebebiyle yeni iş arama süreçlerinde karşılarına çıkan Kod-29 sebebiyle de ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır.

DİSK-AR AÇIKLADI: 2020'DE 177 BİN İŞÇİ ÇIKARILDI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işten çıkarma veya ayrılma kodlarına ilişkin verileri yayımlamıyor. DİSK-AR tarafından CİMER başvurusu ile SGK'dan elde edilen verilere göre 2020 yılında 176 bin 662 işçi Kod-29 nedeniyle işten çıkarıldı.

34 bin 145 kadın ve 142 bin 517 erkek işçi Kod-29 bahanesiyle işten çıkarıldı. Böylece Kod-29 ile işten çıkarılanların sayısı ayda ortalama 14 bin 772 ve günde ortalama 491 kişi oldu.