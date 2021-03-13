Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Kod Adı: Olympus oyuncuları kimler? Kod Adı: Olympus filmi konusu nedir?

Kod Adı: Olympus filmi bu akşam izleyicisi ile bulaşacak. Kod Adı: Olympus 2013 yapımı Amerikan gerilim filmidir. Peki, Kod Adı: Olympus oyuncuları kimler? Kod Adı: Olympus filmi konusu nedir? İşte film hakkında...

Kod Adı: Olympus oyuncuları kimler? Kod Adı: Olympus filmi konusu nedir?

Kod Adı: Olympus filmi oyuncuları ve konusu gündemde. Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan filmin detayları araştırılıyor. İşte Kod Adı: Olympus oyuncuları ve konusu...

KOD ADI: OLYMPUS FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Amerika Birleşik Devletlerinin gizli güvenlik ajanlarından biri olan Mike Banning'in işinde çok iyi olmasına rağmen görevden alınmasını ve bu görevden alınmadan sonra ortaya çıkan terör problemleri sebebiyle görevine iade edilmesini anlatan Fransa - Amerika ortak yapımı olan filmin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Gerard Butler

Radha Mitchell

Aaron Eckhart

Ashley Judd

Morgan Freeman

Melissa Leo

Angela Bassett

Robert Forster

Cole Hauser

Finley Jacobsen

Dylan McDermott

Rick Yune


KOD ADI: OLYMPUS KONUSU

Mike Banning, ABD'ye bağlı özel kuvvetler bölümünde görevli gizli bir güvenlik ajanıdır. Günlerden bir gün ABD başkanı ve başkanın eşi bir davete gitmek için yola çıkar ve yolda oldukça trajik bir kaza yaşanır. Banning'in olay anında tek kişiyi kurtarma şansı vardır, bu sebeple Banning ülkesini düşünerek başkanın eşini feda eder, başkanı araçtan çıkarır.

Olaydan sonra özel kuvvetlerdeki herkes Banning'in doğru olanı yaptığını söyleyerek onu destekler ancak Banning saha görevine veda ederek masa başına sürülür.


Mike, işinden uzaklaştırılmıştır ancak Amerika'yı hiç tahmin edilmeyen büyük çaplı bir saldırı bekler. Beyaz Saray içerisindeki köstebeklerin yönettiği terörist bir eylem ile saray büyük bir terör saldırısına maruz kalır. ABD Başkanı, saldırıyı gerçekleştiren teröristler tarafından esir alınır ve bu durum Pentagon'un elini kolunu bağlar.

Bütün teşkilat farkındadır ki bu olağanüstü koşulların altından kalkabilecek tek isim Mike Banning ve onun cesaretidir. Görevi, Mike'a iade edilir ve Banning, oldukça cesaret isteyen kahramanca bir kurtarma operasyonuna girişir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Iron Man 2 oyuncuları kimler? Iron Man 2 konusu nedir?
TELEVİZYONIron Man 2 oyuncuları kimler?
Friends Netflix'e geldi mi? Friends Netflix'e ne zaman gelecek?
TELEVİZYONFriends Netflix'e ne zaman gelecek?
13 Mart İbo Show konukları kimler? İbo Show yeni bölüm saat kaçta?
TELEVİZYONİBO SHOW'un bu haftaki konukları
'Arıza'dan heyecan dolu bir ön izleme sahnesi daha!
TELEVİZYON'Arıza'dan heyecan dolu bir ön izleme sahnesi daha!
Yıllardır beklenen bir diğer düğün gerçekleşiyor! Kuzey Yıldızı-İlk Aşk tanıtım
TELEVİZYONYıllardır beklenen bir diğer düğün gerçekleşiyor!
Reyting sonuçları 12 Mart 2021 Cuma! Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? Cuma reytingleri
TELEVİZYON12 Mart reyting sonuçları açıklandı
Son Yaz 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Son Yaz 11. son bölüm
TELEVİZYONSon Yaz 12. yeni bölüm fragmanı...
Seni Çok Bekledim 8. yeni bölüm fragman yayında mı? - Seni Çok Bekledim 7. son bölüm....
TELEVİZYONSeni Çok Bekledim 8. yeni bölüm fragmanı...
Çukur 120. yeni bölüm fragmanı izle - Çukur 119. bölüm tek parça izle
TELEVİZYONÇukur 120. yeni bölüm fragmanı...
Ramo bu akşam yok mu, neden yok? Ramo ne zaman yayınlanacak? Ramo yeni bölümü ne zaman?
TELEVİZYONRamo yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?