Börek yapmak günümüzde hazır yufkalar ile çok kolay bir hal alsa da henüz el açması yani ev yapımı böreğin tadı unutulmuş değil. Peki kolay ev böreği nasıl yapılır? İşte evde yapılabilecek böreklerin en sevileni peynirli börek tarifimiz...

PEYNİRLİ EV BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeleri

Hamuru için:

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı sirke

1 su bardağı su

Aldığı kadar un

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

Bir yemek tabağı karışık peynir

En az 10 dal maydanoz

Pul biber

Üzeri ve içi için:

2 kaşık yoğurt

2 kaşık sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı çörek otu

Nasıl yapılır?

Börek için gerekli malzemeleriniz hazırsa derin bir kabın içinde hamuru yoğurarak börek yapmaya başlayabiliriz. Unu kabın ortasında boşluk bırakacak şekilde dökün. Ardından yumurta, sıvı yağ, sirke, su ve tuz eklenerek hamur kulak memesi kıvamına gelene dek yoğrulur. Kıvamı yumuşatmak için su katılaştırmak için de un kullanabilirsiniz. Hamuru yaklaşık yarım saat yoğurduktan sonra 1 saat dinlenmeye bırakmalısınız. Tercihen oda sıcaklığında beklemeli. Dinlenen hamuru 9 eşit parçaya bölün üzerlerine kurumaması için nemli bez koyabilirsiniz. Nişahta ile bu bezeleri tek tek açın. Bezelerinizi küçük boylarda açın ve aralarına margarin sürün. 2 kat halinde 5 açılmış küçük yufkanız olmalı. Son olarak 2'li hamurları oklova yardımı ile açabilediğiniz kadar açın. İlk açılan katı yağladığınız tepsiye sallayarak yerleştirin. Böreğin içi için hazırladığınız yoğurt yağ ve süt karışımını iyice çırpın ve tepsiye serdiğiniz hamura kaşık yardımı ile sökün. Üzerine de yine böreğin içi için hazırladığınız peynir, maydanoz ve baharat karışımlarından dökün üzerine tekrar yufka. Bir kez daha bu işlemi tekrar edeceksiniz. Son yani 3 kat yufkanızıda dağıtarak tepsiye yerleştirdikten sonra yoğurt sıvıyağ süt karışımınıza bir adet yumurta sarısı ekleyin, iyice çırpıp böreğinizin üzerini bu karışımla kaplayın. Çörek otu da serpttikten sonra böreğiniz pişmeye hazır demektir. 200 derecelik fırında 30 dakika pişirip. Soğuduktan sonra kare dilimler şeklinde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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