Kolektif House yurt dışına açılıyor

10. yılını kutlayan Kolektif House, Bakü lokasyonu ile global yolculuğunun ilk durağını hayata geçiriyor. Tagiyev bölgesinde, 1900’lü yıllardan kalma tarihi bir binada konumlanan Kolektif House Bakü, hem bireysel profesyonellere hem de kurumsal şirketlere çalışma ortamı sunmayı hedefliyor. Kolektif House Bakü’de ortak çalışma alanlarının yanı sıra 6 ila 10 kişilik hazır ofisler ve kurumsal firmalara yönelik 150-850 m² aralığında Suit Ofis çözümler bulunuyor.

Kolektif House üyelikleri, Bakü’nün yanı sıra Türkiye’deki tüm lokasyonlarda geçerli olurken; kullanıcılar mobil uygulama üzerinden 10.000’den fazla profesyonelden oluşan Kolektif House topluluğuna dahil olabiliyor.

Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “10 yıl önce çıktığımız bu yolculukta, esnek çalışma kültürünü Türkiye’de dönüştürmeyi hedefledik. Bugün geldiğimiz noktada, hayalini kurduğumuz global açılımın ilk adımını Bakü’de atıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bakü’nün tarihi bir binasında, modern iş dünyasına ilham verecek yeni bir Kolektif House deneyimi sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye pazarında büyümeye devam ederken, stratejik lokasyonlarla globalde de güçlü bir oyuncu olmayı amaçlıyoruz.”