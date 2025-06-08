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        Haberler Dünya Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı: Senatör Uribe ağır yaralandı | Dış Haberler

        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı: Senatör Uribe ağır yaralandı

        Kolombiya'da 2026'da yapılacak genel seçimlerde sağ partinin cumhurbaşkanı adayları arasında öne çıkan Senatör Uribe, vatandaşlarla bir araya geldiği esnada silahlı saldırıya uğradı. Uribe'nin ağır yaralandığı ve vücuduna 6 kurşun isabet ettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 09:51 Güncelleme: 08.06.2025 - 09:51
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        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
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        Kolombiya'da 2026'da yapılacak genel seçimlerde sağ partinin cumhurbaşkanı adayları arasında öne çıkan Senatör Miguel Uribe Turbay, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

        Başkent Bogota'nın batısındaki Modelia Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Uribe (39), konuşma yaptığı esnada silahlı saldırıya uğradı.

        Senatör Miguel Uribe Turbay

        Partililer tarafından özel bir kliniğe kaldırılan Uribe'nin ağır yaralandığı ve vücuduna 6 kurşunun isabet ettiği belirtildi.

        Kolombiya basını, Senatör Uribe'ye ateş açtığı belirtilen 15 yaşındaki çocuğun yaralı olarak gözaltına alındığını ve bir klinikte tedavi altına alındığını bildirdi.

        Bogota Belediye Başkanı Carlos Fernando Galan, yaptığı açıklamada, "Senatör Miguel Uribe, öğleden sonra Fontibon'da uğradığı bir suikastın ardından acil olarak tedavi altına alındı. Ateş açan kişi yakalandı. Bogota’daki tüm hastaneler, olası bir nakil ihtimaline karşı alarm durumunda" ifadesini kullandı.

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        Kolombiya hükümetinden yapılan açıklamada ise "Miguel Uribe Turbay'a yönelik saldırıyı kesin ve net bir şekilde kınıyoruz. Bu yalnızca bir senatörün kişisel bütünlüğüne değil, aynı zamanda demokrasiyi ve ifade özgürlüğünü hedef alan bir eylemdir. Her türlü şiddeti reddediyoruz." denildi.

        CUMHURBAŞKANI PETRO'DAN SALDIRIYA TEPKİ

        Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uribe'ye yapılan saldırıyı kınayarak, "Hayata saygı gösterin, bu kırmızı çizgidir. Kolombiya kendi çocuklarını öldürmemeli. Çünkü onlar da bizim çocuklarımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Dışişleri Bakanı Laura Sarabia ise saldırıya tepki göstererek, "Şiddet asla bir yol olamaz. Miguel Uribe'ye yönelik saldırıyı kararlılıkla kınıyorum. Kendisinin iyi olmasını ve tehlikeyi atlatmış olmasını içtenlikle diliyorum. Barış içinde bir toplum inşa etmeye çalışan bir ülkede, şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz." mesajını paylaştı.

        Savunma Bakanı Pedro Sanchez Suarez de Uribe'ye suikast girişiminin sorumlularının yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 700 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

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        PETRO FRANSA SEYAHATİNİ İPTAL ETTİ

        Cumhurbaşkanı Petro, Uribe'ye yönelik suikast girişiminin ardından Fransa'daki Birleşmiş Milletler (BM) Okyanuslar Zirvesi'ne katılma programını iptal etti.

        Cumhurbaşkanlığı Basın Biriminden yapılan açıklamada, "Güvenliği sağlamak, olayları aydınlatmak ve hukukun üstünlüğüne olan güveni pekiştirmek amacıyla gerekli tüm kurumsal önlemlerin öncelikli olarak alınması için seyahatten vazgeçildi." denildi.

        Açıklamada, "Yaşanan olayların ciddiyeti ve Ulusal Hükümetin kurumsal yapıyı savunma ile ülkedeki tüm demokratik aktörlerin korunmasına olan bağlılığı, Devlet Başkanının ve hükümet ekibinin derhal ülke topraklarında bulunmasını gerektirmektedir." ifadelerine yer verildi.

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        "ACİL MÜDAHALE PLANI" DEVREYE ALINDI

        Hükümet, Uribe'ye saldırı gerçekleşmesinin ardından Acil Müdahale Planı'nın (Plan de Choque) devreye alındığını duyurdu.

        Ulusal Koruma Birimi (UNP) ve İçişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanan üst düzey yetkililer, cumhurbaşkanı adaylarının güvenliğinin maksimum düzeye çıkarılması için önemli kararlar alması bekleniyor.

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