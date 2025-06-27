Kolombiya telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Kolombiya'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

KOLOMBİYA TELEFON KODU

Kolombiya’nın uluslararası telefon kodu +57’dir ve bu kod, yurt dışından Kolombiya’ya yapılacak tüm aramalarda numaranın başına eklenmesi gereken temel tanımlayıcıdır. Latin Amerika’nın kuzeybatısında yer alan Kolombiya, geniş coğrafyası ve yüksek nüfus yoğunluğu nedeniyle kapsamlı bir telekomünikasyon ağına sahiptir. +57 kodu, ülke genelinde hem sabit hatlar hem de cep telefonları için geçerlidir ancak şehir ya da bölgeye göre farklı alan kodlarıyla birlikte kullanılır.

Örneğin Kolombiya'nın başkenti Bogotá için sabit hat aramalarında “1” alan kodu kullanılırken, Medellín için “4” kodu eklenir. Türkiye’den Kolombiya’daki bir numarayı aramak isteyen bir kişi, önce uluslararası çıkış kodu olan “00”ı, ardından Kolombiya’nın ülke kodu 57’yi ve sonrasında ilgili şehir kodu ile yerel numarayı çevirmelidir. Örnek bir arama sıralaması şu şekildedir: 00 57 1 xxx xxxx.

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Mobil telefon numaraları ise 3 ile başlar ve sabit bir şehir kodu yerine doğrudan ulusal ağ üzerinden çalışır. Kolombiya’da yaygın olarak kullanılan mobil operatörler sayesinde, +57 kodu altında milyonlarca aboneye hizmet sunulmaktadır. Ayrıca bu telefon kodu, ülkede faaliyet gösteren resmi kurumlar, bankalar, kamu hizmetleri ve özel kuruluşlar için de uluslararası iletişimde anahtar görevi görür. +57, sadece bir kod değil; aynı zamanda Kolombiya’nın dijital dünyadaki kimliğini taşıyan sayısal bir simgedir.

KOLOMBİYA PARA BİRİMİ Kolombiya’nın resmi para birimi Kolombiya Pesosudur ve uluslararası kısaltması COP olarak ifade edilir. Yerel kullanımda ise “$” simgesiyle gösterilmekle birlikte, Amerikan Doları ile karışıklık olmaması adına "COL$", "COP$" ya da doğrudan "Pesos" şeklinde belirtilir. Kolombiya Merkez Bankası (Banco de la República), ülkenin para politikalarını belirlemek ve para arzını düzenlemekle sorumlu kuruluştur. Kolombiya Pesosu, hem madeni hem de kâğıt banknot olarak dolaşımdadır. Madeni paralar 50, 100, 200, 500 ve 1.000 peso birimlerinde bulunurken, kâğıt banknotlar 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 ve 100.000 COP değerinde basılır. Banknotlar üzerinde ülkenin kültürel mirasını yansıtan önemli kişiliklerin, tarihi yapıtların ve doğal zenginliklerin resimleri yer alır. Kolombiya’da ekonomik işlemler, günlük harcamalar, kamu ödemeleri ve ticari faaliyetler COP cinsinden gerçekleştirilir. REKLAM Ülke ekonomisinin zaman zaman enflasyonla karşı karşıya kalması nedeniyle para birimi, döviz kurlarına duyarlıdır ve uluslararası ticarette Amerikan Doları karşısında sıkça değerlendirilir. Turistik bölgelerde ve büyük şehirlerde döviz büroları ve ATM’ler aracılığıyla Kolombiya Pesosu kolayca temin edilebilir. Yerli halk için COP, günlük yaşamın merkezinde yer alırken, yabancı ziyaretçiler için de konaklama, ulaşım, yemek ve alışveriş harcamalarının temel ödeme aracıdır.

KOLOMBİYA PLAKA KODU Kolombiya’da araç plakaları, ülke çapında merkezi olarak yönetilen ve harf-rakam kombinasyonuna dayalı bir sistemle düzenlenmektedir. Kolombiya’nın plakalarında bölgesel kodlama yerine, araç tipine göre farklı renkler ve yapılandırmalar kullanılır. Bu nedenle, Türkiye’deki gibi doğrudan bir “şehir plaka kodu” uygulaması bulunmaz. Kolombiya plakaları üç harf ve üç rakamdan oluşur (ABC 123) ve bu kombinasyonlar araçların kayıt sırasına göre otomatik olarak belirlenir. Ancak araçların kayıtlı olduğu bölge ve şehir bilgileri, bu plaka üzerinden doğrudan anlaşılmaz; bu bilgiye ilgili ulaşım otoritelerinin sisteminden erişilebilir. Araç türüne göre plaka rengi de değişiklik gösterir: Özel araçlarda plaka rengi beyaz zemin üzerine siyah yazı, ticari araçlarda ise sarı zemin üzerine siyah yazı şeklindedir. Taksi, toplu taşıma ve kamu hizmeti araçlarında ise farklı arka plan renkleri ve işaretlemeler kullanılır. REKLAM Kolombiya’da her eyalet kendi araç tescil işlemlerini yürütürken, ulusal trafik dairesi (RUNT) tüm plakaların ve araçların kayıtlarını merkezi olarak tutar. Ayrıca yeni araçlar için verilen geçici plakalar da farklı formatlarda olabilir ve araç camına yapıştırılan geçici etiketlerle kullanılır. Ülkede otomotiv güvenliğini artırmak amacıyla plakalarda yansıtıcı yüzeyler, hologramlar ve sahteciliği önleyici güvenlik unsurları da uygulanmaktadır. Plakalar vergi takibi, çevre düzenlemeleri ve şehir içi yol kullanım izinleri için de bir araç olarak değerlendirilir.