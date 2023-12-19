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        Haberler Televizyon Kolpaçino 4 ne zaman çıkacak? Kolpaçino 4 4'lük ne zaman vizyona girecek, nerede yayınlanacak, sinemalarda mı?

        Kolpaçino 4 ne zaman çıkacak? Kolpaçino 4 4'lük ne zaman sinemalarda vizyona girecek?

        Kolpaçino 4 filmi vizyon tarihi araştırılıyor. Senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı serinin dördüncü filminin oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, İbrahim Tatlıses ve daha pek çok ünlü isim buluşuyor. Bu noktada filmseverlerin gözleri "Kolpaçino 4 filmi ne zaman çıkacak ve nerede, sinemalarda da mı yayınlanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, Kolpaçino 4 4'lük filminin vizyon tarihi hakkında konuya ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 09:18 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:18
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        Kolpaçino 4 için geri sayım başlamış durumda. Türk sinemasının komedi film serilerinden biri olan 'Kolpaçino' yedi yıl aradan sonra dördüncü filmiyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu filmin senaryosunu Şafak Sezer kaleme aldı. Birbirinden ünlü isimleri oyuncu kadrosunda buluşturan Kolpaçino 4'ün yapımcılığı ise Poll Films üstleniyor. Peki, Kolpaçino 4 ne zaman çıkacak? Kolpaçino 4 4'lük ne zaman vizyona girecek ve nereden izlenir? İşte, konuya dair detaylar...

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        KOLPAÇİNO FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Kolpaçino 4 4'lük filmi 12 Ocak 2024'te sadece sinemalarda vizyona girecek.

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        KOLPAÇİNO FİLMİ KONUSU

        Kolpaçino'nun yeni filminde; Özgür'ün önceki hikâyelerde kendisine kazık atan eski dostlarıyla hesaplaşmasını konu alıyor. Özgür ve Sabri aralarındaki husumete son verebilmek ve hesaplaşabilmek için bir mekanda toplanırlar. Tayfun nişanlanmadan son bir kumar gecesi organize eder. Özgür’ü de bu özel gecede kendisine eşlik etmesi için davet eder. Vural ve adamlarının mekâna gelmesi işleri değiştirecektir.

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        KOLPAÇİNO FİLMİ OYUNCULARI

        Şafak Sezer

        Aydemir Akbaş

        İbrahim Tatlıses

        Mehmet Ali Erbil

        Cengiz Kurtoğlu

        Serdar Ortaç

        Ali Çatalbaş

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        Serkan Şengül

        Kubilay Penbeklioğlu

        Ömer Kurt

        Abidin Yerebakan

        Aşkım Kapışmak

        Saba Tümer

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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