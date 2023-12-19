Kolpaçino 4 ne zaman çıkacak? Kolpaçino 4 4'lük ne zaman vizyona girecek, nerede yayınlanacak, sinemalarda mı?

Kolpaçino 4 ne zaman çıkacak? Kolpaçino 4 4'lük ne zaman vizyona girecek, nerede yayınlanacak, sinemalarda mı?

Kolpaçino 4 için geri sayım başlamış durumda. Türk sinemasının komedi film serilerinden biri olan 'Kolpaçino' yedi yıl aradan sonra dördüncü filmiyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu filmin senaryosunu Şafak Sezer kaleme aldı. Birbirinden ünlü isimleri oyuncu kadrosunda buluşturan Kolpaçino 4'ün yapımcılığı ise Poll Films üstleniyor. Peki, Kolpaçino 4 ne zaman çıkacak? Kolpaçino 4 4'lük ne zaman vizyona girecek ve nereden izlenir? İşte, konuya dair detaylar...

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KOLPAÇİNO FİLMİ KONUSU

Kolpaçino'nun yeni filminde; Özgür'ün önceki hikâyelerde kendisine kazık atan eski dostlarıyla hesaplaşmasını konu alıyor. Özgür ve Sabri aralarındaki husumete son verebilmek ve hesaplaşabilmek için bir mekanda toplanırlar. Tayfun nişanlanmadan son bir kumar gecesi organize eder. Özgür’ü de bu özel gecede kendisine eşlik etmesi için davet eder. Vural ve adamlarının mekâna gelmesi işleri değiştirecektir.