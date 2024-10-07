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        Haberler Gündem Güncel Kolu yanan kadının bilezikleri kesilerek çıkartıldı | Son dakika haberleri

        Kolu yanan kadının bilezikleri kesilerek çıkartıldı

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kolu yanan kadının bilezikleri kesilerek çıkarıldı. Bilezikleri itfaiye ekibi tarafından çıkarılan kadın daha sonra hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:07 Güncelleme: 07.10.2024 - 13:07
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        Kolu yanan kadının bilezikleri kesilerek çıkartıldı
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        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kolu yanan kadın, soluğu hastanede aldı. Yanığın tedavisi için kadının kolundaki bileziklerin çıkarılması gerekince durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

        Hastaneye gelen itfaiye ekipleri bilezikleri keserek çıkarttı.

        Bilezik çıkarma işleminin ardından kadın tedaviye alındı.

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        #Hatay
        #bilezik
        #yangın
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