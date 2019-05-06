Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kolunu hızara kaptıran 17 yaşındaki Emrullah'ın feci ölümü

DHA

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir palet fabrikasında yakınını ziyarete giden 17 yaşındaki Emrullah Alptekin, feci şekilde can verdi. Sağ kolunu hızara kaptıran Alptekin'in cesedi başında sinir krizi geçiren yakını, "O uyuyor, rahatsız etmeyin" diye gözyaşı döktü

Antalya

Antalya'da bir yakınını ziyaret için gittiği palet fabrikasında kolunu sağ kolunu hızara kaptıran Emrullah Alptekin (17) yaşamını yitirdi.


DHA'nın haberine göre feci olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Varsak Altınyaka Mahallesi Recep Gürbüz Caddesi üzerinde bulunan palet fabrikasında meydana geldi. Emrullah Alptekin, palet fabrikasında çalışan yakınını ziyarete gitti. Fabrika içinde bir süre dolaşan Alptekin, çalışan hızara sağ kolunu omuz hizasından kaptırdı.

Kan içinde kalan Alptekin'i görenler, hızar makinesini durdurduktan sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Emrullah Alptekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Alptekin'in yanına uzanan yakını, "O uyuyor, rahatsız etmeyin, üzerini örtün" diye gözyaşı döktü. Alpekin'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Anne ve iki oğlu hakim karşısında! Babalarını öldürüp cipinde yakmışlardı!
GÜNDEMBabalarını öldürüp cipinde yakmışlardı
Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?
GÜNDEMUnutarak yemek içmek orucu bozar mı?
Eski tuğgeneral Ahmet Otal'a müebbet hapis cezası
GÜNDEMEski tuğgeneral Ahmet Otal'a müebbet!
İftar saat kaçta? 6 Mayıs 2019 iftar vakitleri yayınlandı! Diyanet il il iftar vakitleri ve saatleri
GÜNDEMBugün iftar saat kaçta?
Okul harçlığı için sokaklarda simit satan küçük Taylan'a doğum günü sürprizi
GÜNDEM8 yaşındaki Taylan'a göz yaşartan karşılama!
Son dakika: Ankara'da polis uygulama noktasına araç daldı: 1 polis memuru şehit
GÜNDEMPolis uygulama noktasına araç daldı!
Köpeğin oyuldu sanılan gözlerinde hastalık varmış
GÜNDEMO köpekle ilgili gerçek ortaya çıktı
Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş macunu orucu bozar mı?
GÜNDEMDiş fırçalamak orucu bozar mı?
Diyanet açıkladı: Orucu bozmayan şeyler nelerdir?
GÜNDEMOrucu bozmayan şeyler nelerdir?
Eşinin 5 aylık hamile Suriyeli sevgilisini bıçakladı
GÜNDEMAdana'da 'kuma' dehşeti!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X