Kombi kullanımında doğru bilinen yanlışlar: Sıcak suyu doğrudan 42 dereceye ayarlamanın bilinmeyen faydaları!
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan doğalgaz faturaları, evlerdeki enerji tüketimini yeniden gündeme taşıyor. Hem banyoda konforlu bir deneyim yaşamak hem de bütçeden ciddi oranda tasarruf sağlamak isteyen birçok kişi, "Kombi sıcak su ayarı kaç derece olmalı?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte faturalarınızı hafifletecek ve enerjiyi verimli kullanmanızı sağlayacak o detaylar...
İDEAL SU SICAKLIĞI KAÇ DERECE OLMALI?
Konforlu bir kullanım ve optimum enerji tasarrufu için musluktan akan sıcak suyun ideal derecesi 40 ile 50 derece arasında bulunmalıdır. Kombi sıcak su ayarının gereğinden fazla yüksek tutulması, sadece doğalgaz israfına yol açmakla kalmaz, aynı zamanda banyo sırasında cilt bariyerinin zarar görmesine ve cilt kuruluğuna da neden olabilir.
Ekonomik ve verimli bir kullanım için günlük hayatta sıcak suyun 40 ile 45 derece seviyesinde tutulması genellikle tüm ihtiyaçları karşılamak için yeterli olmaktadır.
MEVSİMLERE GÖRE KOMBİ AYARLARI NASIL YAPILMALI?
Kombi su sıcaklığını yıl boyunca aynı derecede bırakmak yerine mevsim geçişlerinde güncellemek tasarruf sağlamanın temel kurallarından biridir. Yaz aylarında ortam sıcaklığının yüksek olması sebebiyle suyun aşırı ısıtılmasına ihtiyaç duyulmaz.
Bu nedenle yazın sıcak su ayarını 35-40 derece aralığına, en fazla ise 40-45 derece civarına düşürmek bütçenize büyük katkı sağlar. Kışın ise banyo suyunun bedeni üşütmeyecek seviyede olması önemlidir. Enerji verimliliğini korumak adına kış aylarında sıcak suyun 50-55 dereceyi geçmemesi uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.
SOĞUK SUYLA ILIKLAŞTIRMA HATASINDAN VAZGEÇİN
Kullanıcıların en sık düştüğü hataların başında, kombi sıcaklığını en yüksek seviyelere çıkarıp ardından banyoda soğuk su ekleyerek ideal ısıyı bulmaya çalışmak gelir.
Suyu aşırı ısıtıp sonra soğuk suyla karıştırmak, doğalgazın tamamen boşuna harcanması demektir. Bu israfı önlemek için, kombi sıcaklığını doğrudan ihtiyaç duyulan ve cildinizi yakmayacak net bir dereceye (örneğin 42 veya 43 derece) ayarlamak çok daha akılcı ve tasarruflu bir yöntemdir.
PETEK VE MUSLUK SUYU AYARLARINI KARIŞTIRMAYIN
Son olarak unutulmamalıdır ki, kalorifer peteklerine giden sıcaklık ayarı ile musluktan akan sıcak su ayarı birbirinden tamamen farklıdır.
Kış aylarında evin yeterince ısınabilmesi için peteklerde dolaşan suyun genellikle 50 ile 60 derece arasında olması ideal kabul edilir. Ancak kullanım suyu için bu kadar yüksek değerlere çıkmaya gerek yoktur; mutfak ve banyo kullanımında 40-50 derece bandı her zaman yeterlidir.