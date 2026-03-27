Kombi kullanımında doğru bilinen yanlışlar: Sıcak suyu doğrudan 42 dereceye ayarlamanın bilinmeyen faydaları!

Suyu aşırı ısıtıp sonra soğuk suyla karıştırmak, doğalgazın tamamen boşuna harcanması demektir. Bu israfı önlemek için, kombi sıcaklığını doğrudan ihtiyaç duyulan ve cildinizi yakmayacak net bir dereceye (örneğin 42 veya 43 derece) ayarlamak çok daha akılcı ve tasarruflu bir yöntemdir.