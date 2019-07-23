Dubai'de gerçekleştirdiği gösteri sırasında fenalaşan Naidu, önce yakınındaki sandalyeye oturdu, ardından yere yığıldı. Bunu gösterinin bir parçası zanneden seyirciler kahkahalara boğularak dakikalarca alkışladı.
Üç dakika boyunca hareketsiz kalan komedyenin hareket etmemesi üzerine olayın ciddiyeti anlaşılıp hemen ambulans çağrılsa da Naidu kurtarılamadı.
Olay sonrası komedyenin eşi Grace Chng de haberi Facebook üzerinden doğruladı ve "Sahnede, en iyi işi yaptığı esnada hayatını kaybetti" dedi.
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