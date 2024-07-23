KOMİSER YARDIMCISI ALIMI İLANI

Komiser yardımcısı alımı ilanında ise; "Polis Akademisi Başkanlığına bağlı İç Güvenlik Fakültesine 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için 40 (kırk) kadın, 160 (yüzaltmış) erkek olmak üzere toplam 200 (ikiyüz) ve şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından 10 (on) öğrenci alımı yapılacaktır.

Adaylar, 23 Temmuz - 29 Temmuz 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.