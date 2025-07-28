Komorlar Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Komorlar’da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Telefon Kodu: +269 Komorlar’ın uluslararası telefon kodu +269’dur. Bu kod, ülkeye dışarıdan yapılacak tüm telefon aramalarında başa eklenir. Ülkede telefon sistemleri, devletin denetiminde olmakla birlikte son yıllarda bazı özel operatörlerin de faaliyet göstermesiyle çeşitlenmiştir. Telefon numaraları genellikle 7 haneli olup, sabit hatlar ve mobil telefonlar için ortak format kullanılır. Telekomünikasyon altyapısı ada ülkesi olmanın getirdiği coğrafi zorluklara rağmen iyileştirilmeye devam etmektedir. 4G LTE hizmetleri büyük şehirlerde yaygınlaşmakla birlikte, kırsal alanlarda bağlantı kalitesi ve erişim hala kısıtlıdır.

Araç Plaka Kodu: Basit ve Standart Tasarım Komorlar’da araç plakaları, nüfusun ve araç sayısının azlığı nedeniyle oldukça basit ve standart bir tasarıma sahiptir. Plakalar genellikle beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlardan oluşur. Plaka üzerinde ülkeye özgü herhangi özel renk, sembol veya bölgesel kodlama kullanılmaz. Plaka numaraları aracın tescil numarasını içerir ve kayıt işlemleri ülke genelinde merkezi olarak yürütülür. Diplomatik araçlar ve resmi devlet araçları için farklı renk ve formatlarda özel plakalar bulunabilir ancak bu tür araçlar sayıca azdır. Komorlar’da yol altyapısı ve trafik düzenlemeleri hala gelişme aşamasındadır.

Para Birimi: Komor Fransı (KMF) Komorlar’ın resmi para birimi Komor Fransı’dır (Comorian Franc) ve uluslararası para birimi kodu KMF’dir. Komor Fransı, Fransız Afrika para sistemine bağlıdır ve CFA Frangı’na sabit bir kurla endekslenmektedir. Ülke ekonomisinde günlük ticaret, maaş ödemeleri ve diğer finansal işlemler Komor Fransı ile yapılır. Madeni paralar ve banknotlar farklı nominal değerlerde tedavüldedir. Komorlar’da bankacılık sektörü gelişmekte olup, finansal hizmetler sınırlı olsa da özellikle başkent Moroni’de bankalar ve döviz büroları faaliyet göstermektedir. Ülke ekonomisi tarım, balıkçılık ve dış yardımlara dayalıdır; bu nedenle para birimi dalgalanmalarına karşı hassastır. İnternet Alan Adı Uzantısı: .km Komorlar’ın internet alan adı uzantısı “.km” olarak belirlenmiştir. Bu uzantı, Komorlar’da faaliyet gösteren devlet kurumları, özel sektör kuruluşları ve bireyler tarafından kullanılmaktadır. Alan adı yönetimi Komorlar Telekomünikasyon Kurumu tarafından yapılmaktadır. Ülkede internet altyapısı kırsal alanlarda yetersiz olmakla birlikte, şehir merkezlerinde internet erişimi giderek artmaktadır. Mobil internet kullanımı özellikle genç nüfus arasında yaygınlaşmıştır. “.km” uzantılı siteler genellikle Komorlar’a özgü içerik ve hizmetler sunar, ancak küresel çapta tanınırlığı sınırlıdır.