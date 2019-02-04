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İzmir Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın en önemli özelliği ne diye sorsanız, hemen şöyle cevaplarım: "Kadınlara ve çocuklara yönelik yaptığı çalışmalar.." Başkan Pekdaş göreve gelir gelmez kadınlara ve çocuklara pozitif ayrımcılık uygulayarak, onlara kültür, sanat, bilim, sosyal ve mesleki gelişim alanlarında projeler üretti, bunlardan ücretsiz yararlanmalarını sağladı.
Pekdaş ile yaptığımız söyleşide, kadınlara ve çocuklara yaptığı çalışmalar dışında, 5 yıl içinde gerçekleştirdiği projelerin özetini konuştuk. İlçeye kattığı yatırımları, eski ve tarihi binalara ilişkin uyguladığı restorasyonları, gecekondu sahiplerinin yaşadığı sıkıntılar için yarattığı çözümleri dinledik. Onları başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz:
- BORÇSUZ BELEDİYE: Konak Belediyesi sıfır borcu olan belediye. Hiç borcu bulunmuyor. Buna rağmen çalışanlara en iyi maaşı veriyor.
- KAMUSAL BELEDİYECİLİK: Bu dönem 30 milyonu aşan miktarda kamulaştırma sağlandı, 20 milyon lirayı geçen araç alımı gerçekleştirildi.Kamusal hizmet verebilmek adına bina kiralama yöntemine de geçildi. Bir çok yer kiralanarak burada kamusal hizmet verilmeye başlandı.
- KADIN VE ÇOCUKLAR: Semt merkezlerinin yanı sıra kültür ve spor merkezlerinde kadın ve çocuklara yönelik kesintisiz kurslar ve eğitimler düzenliyor.
- SANATLA BÜYÜYEN NESİL: Çocukların sanatla büyümesi amaçlanıyor. Bu nedenle miniklerin tiyatroyla erken tanışması için çalışmalar başlatıldı.Her çarşamba bir ilkokulda tiyatro sahneleniyor. Her cumartesi belediyenin kültür merkezlerinde ücretsiz çocuk oyunu gösterimi yapılıyor.
- YENİ YATIRIMLAR: Temeli atılan Gültepe Spor Salonu ile Toros Sosyal Tesisi'nin büyük bölümü tamamlandı. Her iki yatırım da Gültepe açısından bir ilki taşıyor. Bölgeye yapılmış en büyük kamu yatırımları.
- TARİHİ BİNALAR: Konak’ta yaklaşık 3 bin tescilli yapı bulunuyor. Bu yapılar kente kazandırılıyor. Alanyalı Konağı ve İkizevler'deki restorasyonlar tamamlanma aşamasında.. Yakında iki tarihi yapı daha belediye bünyesine katılacak.
- ROMAN KÜLTÜR MERKEZİ: Tarihi Kemeraltı Merkezi ile birlikte hazırlanan İstiklal Okulu projesi de İzmir Kalkınma Ajansı'ndan destek aldı. Buraya Yeni Nesil Öğrenme Merkezi açılacak. Tepecik'te de Roman Kültür Merkezi için çalışmalar başlatıldı.
- GÜLTEPE PLANLARI: Yıllardır bölge sakinlerinin merakla beklediği Gültepe İmar Planları nihayet tamamlandı. Yeni planlar halkın görüşü alınarak hazırlandı. Uygulanabilirliği ön planda tutulan planlar sayesinde bölgenin çehresi değişecek.
- TAPU ZAMANI: Planı hazırlanan Gültepe’deki Çıtak arazileri olarak bilinen bölgede yaşayan gecekondu sahiplerine tapuları veriliyor. Belediyeye ait olan arazide gecekondusu olan vatandaşlar gerekli başvuruları yaptığında tapusunu alabiliyor.
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