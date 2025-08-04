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        Haberler Spor Futbol Konferans Ligi 3. eleme turu başlıyor - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi 3. eleme turu başlıyor

        UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 11:10 Güncelleme: 04.08.2025 - 11:26
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        Konferans Ligi'nde 3. eleme turu başlıyor!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı başlıyor.

        Konferans Ligi 3. eleme turu ilk ayağında yarın ve 7 Ağustos Perşembe günü 30 maç yapılacak.

        Başakşehir, 7 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de Norveç ekibi Viking'e konuk olacak.

        Beşiktaş ise aynı gün TSİ 21.45'te İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile deplasmanda karşılaşacak.

        Karşılaşmaların rövanşları, 13-14 Ağustos'ta oynanacak.

        İlk maçların programı (TSİ) şöyle:

        Yarın:

        21.45 Klaksvik (Faroe Adaları) - Neman (Belarus)

        7 Ağustos Perşembe:

        19.00 Milsami (Moldova) - Virtus (San Marino)

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        19.00 Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - AEK (Yunanistan)

        19.00 Araz Nahçıvan (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

        19.00 Rosenborg (Norveç) - Hammarby (İsveç)

        19.00 Kauno Zalgiris (Litvanya) - Arda (Bulgaristan)

        19.30 Banik Ostrava (Çekya) - Austria Wien (Avusturya)

        20.00 Riga (Letonya) - Beitar (İsrail)

        20.00 Viking (Norveç) - Başakşehir

        20.00 AIK (İsveç) - Györi (Macaristan)

        20.00 Silkeborg (Danimarka) - Jagiellonia (Polonya)

        21.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Egnatia (Arnavutluk)

        21.00 Differdange (Lüksemburg) - Levadia Tallinn (Estonya)

        21.00 Vikingur (Faroe Adaları) - Linfield (Kuzey İrlanda)

        21.00 Sparta Prag (Çekya) - Ararat (Ermenistan)

        21.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Vaduz (Lihtenştayn)

        21.00 Anderlecht (Belçika) - Sheriff (Moldova)

        21.00 Polissya (Ukrayna) - Paksi (Macaristan)

        21.00 Levski Sofia (Bulgaristan) - Sabah (Azerbaycan)

        21.15 Lausanne (İsviçre) - Astana (Kazakistan)

        21.30 Lugano (İsviçre) - Celje (Slovenya)

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        21.30 Ballkani (Kosova) - Shamrock Rovers (İrlanda)

        21.30 Universitatea Craiova (Romanya) - Spartak Trnava (Slovakya)

        21.45 Vikingur (İzlanda) - Brondby (Danimarka)

        21.45 St. Patrick's (İrlanda) - Beşiktaş

        22.00 Rapid Wien (Avusturya) - Dundee United (İskoçya)

        22.00 Hajduk Split (Hırvatistan) - Dinamo City (Arnavutluk)

        22.00 Larne (Kuzey İrlanda) - Santa Clara (Portekiz)

        22.00 Rakow (Polonya) - Maccabi Haifa (İsrail)

        22.00 Partizan (Sırbistan) - Hibernian (İskoçya)

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