        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 00:33 Güncelleme: 22.08.2025 - 00:33
        Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları!
        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'ndeki play-off turunda ilk karşılaşmalar tamamlandı.

        Beşiktaş, deplasmanda Lausanne ile 1-1 berabere kaldı.

        İstanbul Başakşehir ise sahasında Universitatea Craiova'ya 2-1 yenildi.

        Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ile Servette arasındaki karşılaşma da 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

        Karşılaşmaların rövanşları, 27-28 Ağustos'ta oynanacak.

        Bu gece oynanan 24 karşılaşmada alınan sonuçlar şu şekilde:

        Rosenborg (Norveç) - Mainz 05 (Almanya): 2-1

        Hamrun Spartans (Malta) - RFS (Letonya): 1-0

        Györi (Macaristan) - Rapid Wien (Avusturya): 2-1

        Hacken (İsveç) - CFR Cluj (Romanya): 7-2

        Wolfsberger (Avusturya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

        İstanbul Başakşehir - Universitatea Craiova (Romanya): 1-2

        Breidablik (İzlanda) - Virtus (San Marino): 2-1

        Drita (Kosova) - Differdange (Lüksemburg): 2-1

        Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Noah (Ermenistan): 1-4

        Strasbourg (Fransa) - Brondby (Danimarka): 0-0

        Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Servette (İsviçre): 1-1

        Anderlecht (Belçika) - AEK (Yunanistan): 1-1

        Celje (Slovenya) - Banik Ostrava (Çekya): 1-0

        Levski Sofya (Bulgaristan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-2

        Polissya (Ukrayna) - Fiorentina (İtalya): 0-3

        Neman (Belarus) - Rayo Vallecano (İspanya): 0-1

        Sparta Prag (Çekya) - Riga (Letonya): 2-0

        Jagiellonia (Polonya) - Dinamo City (Arnavutluk): 3-0

        Lausanne (İsviçre) - Beşiktaş: 1-1

        Shelbourne (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda): 3-1

        Crystal Palace (İngiltere) - Fredrikstad (Norveç): 1-0

        Rakow (Polonya) - Arda (Bulgaristan): 1-0

        Hibernian (İskoçya) - Legia Varşova (Polonya): 1-2

        Santa Clara (Portekiz) - Shamrock Rovers (İrlanda): 1-2

