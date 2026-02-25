Canlı
        Konferans Ligi'nde play-off heyecanı - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi'nde play-off heyecanı

        UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak. Temsilcimiz Samsunspor, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Kuzey Makedonya'nın Shkendija ekibini ağırlayacak.

        Konferans Ligi'nde play-off heyecanı

        UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları yarın yapılacak.

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupasında play-off etabı, 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, isimlerini son 16 turuna yazdıracak.

        Samsunspor, ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımını ağırlayacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

        UEFA Konferans Ligi'nde rövanş maçlarının programı şöyle:

        20.45 Samsunspor-Shkendija (Kuzey Makedonya)

        20.45 Rijeka (Hırvatistan)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

        20.45 Celje (Slovenya)-Drita (Kosova)

        20.45 Fiorentina (İtalya)-Jagiellonia (Polonya)

        23.00 Lech Poznan (Polonya)-KuPS Kuopio (Finlandiya)

        23.00 Lausanne (İsviçre)-Sigma Olomouc (Çekya)

        23.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Noah (Ermenistan)

        23.00 Crystal Palace (İngiltere)-Zrinjski (Bosna Hersek)

        Balıkesirde F-16 uçağının kaza kırıma uğradığı mevki dron ile görüntülendi

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu 1 pilotun şehit olduğunu bildirdi. (AA)

