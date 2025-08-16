Habertürk
        Konkordato gider avansı tarifesinde değişiklik Resmi Gazete'de

        Adalet Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile konkordato gider avansı tarifesinde değişikliğe gitti. Yapılan düzenlemeye göre, konkordato talep edenler gider avansını başvuru sırasında mahkeme veznesine yatıracak

        Giriş: 16.08.2025 - 02:36 Güncelleme: 16.08.2025 - 02:40
        Konkordato gider avansı tarifesi Resmi Gazete'de
        Adalet Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile konkordato gider avansı tarifesinde değişiklikler yapıldı. Buna göre, gider avansı; tebligat ve posta ücretleri, bilirkişi ve konkordato komiseri ücretleri, ilan giderleri, iflas gideri ile dosyanın bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay’a gönderilme masraflarını kapsayacak.

        Konkordato talep edenler; alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacak yedi ilan için asgari 2 bin TL, resmi ilan portalında yedi ilan bedeli, elli iadeli taahhütlü posta ücreti, bir bilirkişi için üç kat ücret, konkordato komiseri için beş aylık asgari 2 bin 600 TL tutarında ücret, diğer işlemler için 1.300 TL ve iflasa tabi borçlular için 53 bin TL iflas gideri avans olarak ödeyecek. İflasa tabi olmayan borçlular için mahkeme indirim kararı alabilecek.

        Kullanılmayan gider avansı, hükmün kesinleşmesinin ardından talep edene iade edilecek. Hesap numarası bildirilmişse elektronik ortamda yapılacak; bildirilmemişse PTT aracılığıyla adrese gönderilecek. Avans yetersiz kalırsa eksik kısım yargılama sırasında tamamlanacak.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

