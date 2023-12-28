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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Konkordato nedir, ne anlama geliyor? Şirketler hangi durumlarda konkordato (iflas anlaşması) ilan eder? - Merak Edilenler Haberleri

        Konkordato nedir, ne anlama geliyor?

        Konkordato son günlerde ekonomi gündeminde sıkça duyduğumuz terimler arasında bulunuyor. Şirketlerin konkordato ilanı ile ilgili gündemde yer alan haberler sonrasında konkordato terimi hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte "Konkordato nedir, ne anlama geliyor?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 18:30 Güncelleme: 28.12.2023 - 18:30
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        Gündemdeki haberler sebebiyle "konkordato" teriminin anlamı merak konusu oldu. Özellikle ekonomi dünyası tarafından kullanılan bu terimin hangi durumlarda ilan edildiği sorgulanıyor. Peki, konkordato nedir? Şirketler hangi durumlarda konkordato ilan eder? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

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        KONKORDATO NEDİR?

        Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.

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        İflas anlaşması veya konkordato, batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla mahkemelerce yaptıkları anlaşmadır. Bu anlamıyla tarihte "Papalık makamıyla başka hükûmetler arasında yapılan anlaşmalar" için kullanılmıştır.

        Günümüzde ise hukuk ve ekonomi alanlarında batık durumunda, alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme anlamında kullanılmaktadır. Türkçeye iflas anlaşması olarak geçen konkordato, borçlunun, alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme planına bağlamasıdır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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