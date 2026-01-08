Konser soruşturmasında tutuklu sanıklara tahliye

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı savunmasını yapması için Festiva ve Enfest Organizasyon şirketleri sahibi tutuklu sanık Selahattin Çelikkaya'ya söz verdi.

Çelikkaya, kamu zararına sebebiyet verdiği için yargılandığını ancak organizasyon işine devlet üniversitelerinde ücretsiz festivaller düzenleyerek, başladığını söyledi.

Üniversite festivalleri yasaklanana kadar 2005-2012 yılları boyunca birçok festival düzenlediğini anlatan Çelikkaya, "Ben bu işi doğru yapmasam güven vermesem bu üniversitelerden yetki belgesi alamaz yıllarca bu işi sürdüremezdim. Yıllardır işin mutfağındayım, nereye ne kadar harcanır çok iyi bilirim." ifadesini kullandı.

"KİMSE BANA İŞ VERMEDİ, BEN İŞİ ALDIM"

Çelikkaya, bilirkişilerin yetersiz olduğunu, bilirkişi raporunda maliyetlerin düşürülerek hesaplandığını ve asıl amacın kendilerini 'kamu zararı yaptı' olarak göstermek olduğunu öne sürerek, şu beyanda bulundu:

"Ben ABB için 19 konser yaptım. Bu konserlerin fahiş fiyatlarla yapıldığı tespit edilmiş. Bunu kabul etmiyorum. Kenan Doğulu, Athena, Mor ve Ötesi gibi isimlerle 20 yıldır birlikte çalışıyoruz. Herkes bu işleri yapamaz. Büyük sanatçılarla büyük işleri sorunsuz ve doğru bütçelerle yapabilen firmalar, sanatçının güvenini kazanabilen firmalar bu işi yapabilir. İddia edildiği gibi kimse bana iş vermedi. Ben hep proje ürettim ve işi aldım."

Selahattin Çelikkaya, kendisinin aleyhine beyanda bulunan Osman C. T. ve Fulya K.'nin kendisinin yaptığı işleri anlayamayacağını söyleyerek, "Kendi yaşamlarını ve kariyerlerini birilerinin tanıdıklarıyla, eşinin CHP ilçe başkanı olmasıyla yapan kişiler, bizim emeğimizle, alın terimizle yaptığımız işleri anlayamazlar. Biz bir saatlik konser bir dakikalık konuşma için 20 günlük sahne kurulumu yaparız. Yapmazsak asıl kamu zararı oluşur, belediyenin, sanatçının, şirketin marka değeri yerle bir olur." ifadelerini kullandı.

"20 YILLIK EMEĞİMİ YEDİLER"

ABB'ye hazırladıkları projelerin, önce bütçesini hazırladıklarını ardından Kültür Dairesi'ne giderek teklif sunduklarını anlatan Çelikkaya, "Hacı Ali Bozkurt'la 'çok görüşüyordu' demişler. Benim işimin gereği Ali Bey'le konuşmak. Projelerde çıkardığımız maliyetleri kalem kalem inceler, pazarlık yapardı. 'Bütçemiz yok' diyerek, reddettiği projelerimiz de oldu. Menfaat sağlamak istenilse projeler kabul edilmez miydi?" beyanında bulundu.

Konserlerin ciddi maliyetlere mal olduğunu belirten Çelikkaya, "kurulan kumpaslar yüzünden" tutuklu olduğunu öne sürerek, şöyle konuştu:

"Bana kumpas kurarak fiilen batırdılar. Belediye de 18 aydır alacağımı ödemiyor. 20 yıllık emeğimi yediler. Her şeyi çalışarak kazandım ben. Her zaman cebimizden para harcadık, ama ismimize asla leke sürdürtmedik. Hiçbir zaman harama bulaşmadım. Ben birisi istedi diye hiçbir iş yapmadım. Biz siyaset üstü çalışan insanlarız, kendi emeğimizle rızkımızı kazanıyoruz."

Çelikkaya, alanında uzman bilirkişilerce yeni rapor hazırlanmasını talep ederek, suçsuz olduğunu ve tahliyesini istediğini söyledi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, mahkemeden, tanıkların dinlenmesini ve sanıkların mevcut halinin devamını talep etti.

TUTUKLU SANIK KALMADI

Sanık avukatları da bilirkişi raporunun hatalı olduğunu, raporda bulunan maliyetlerin yanlış hesaplandığını savunarak, yeni bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Tutuklu sanıkların avukatları bu aşamada tutukluluğun ağır bir ceza olduğunu belirterek müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Ara kararını veren mahkeme, tutuklu sanıklar Hacı Ali Bozkurt, Onur Evren, Selahattin Çelikkaya, Haluk Erdemir ve Hüseyin Zehir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Duruşma 31 Mart'a ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

ABB ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen konser ve teknik hizmet alımlarında, piyasa rayiç bedellerine uygun olmayan ödemeler yapılarak kamu zararına yol açıldığı öne sürülen iddianamede, İçişleri Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen rapor ile 17 Eylül 2025 tarihli bilirkişi raporunda, 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 32 konser hizmet alımında yüklenici firmalara piyasa değerinin üzerinde ödeme yapıldığı ve bu suretle toplam 154 milyon 453 bin 221 lira tutarında haksız menfaat sağlandığı kaydedilmişti.