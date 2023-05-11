Konteyner kentin çarşısı faaliyete geçiyor

Konteyner kentte yaşayan depremzedelerden Emine Betül Derici ise artık alışverişlerini rahatlıkla yapabileceklerini belirterek, "Alışveriş için merkeze, uzağa gitmemize gerek kalmadı. Alışverişimizi burada daha kolaylıkla yapabileceğiz" dedi.

Gülcan Karaman da konteyner kente kurulan çarşının hayatlarını kolaylaştıracağını ifade ederek, şöyle konuştu: "Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Burada kurulan çarşıda ihtiyaçlarımızı rahatlıkla karşılayabileceğiz. Yetkililer de bizimle çok ilgileniyor, sahipleniyor. Bunun için ayrıca teşekkür ediyoruz. Çarşı, bizim için gerçekten çok iyi oldu. Çünkü merkez bizim için gerçekten uzak bir mesafede. Kurulan çarşı bizim için epey bir kolaylık olacak."