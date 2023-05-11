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Malatya'daki konteyner kentin çarşısı faaliyete geçiyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 2 bin 200 konteynerden oluşan ve yaklaşık 10 binden fazla depremzedeye barınma imkanı sunan Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde hazırlanan 30 dükkânlık çarşı faaliyete geçiyor

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  • Konteyner kentin çarşısı faaliyete geçiyor

    Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 2 bin 200 konteynerden oluşan ve yaklaşık 10 binden fazla depremzedeye barınma imkanı sunan Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde hazırlanan 30 dükkanlık çarşı faaliyete geçiyor. Konteyner kentte kurulan ve hak sahiplerinin kurayla belirlendiği çarşıda ilk etapta PTT, eczane, manav ve berber açıldı, diğer sektörlerde de çalışmalar devam ediyor.
  • Konteyner kentin çarşısı faaliyete geçiyor

    Kale Kaymakamı ve Teknokent Geçici Konaklama Merkezi Koordinatörü Mustafa Aksoy, merkezin neredeyse bir ilçe kadar büyüdüğünü ve burada yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösterdiklerini söyledi.
  • Konteyner kentin çarşısı faaliyete geçiyor

    Merkezdeki yaşam kalitesinin her geçen gün arttığını belirten Aksoy, şöyle konuştu: "Burası 2 bin 200 konteynerden oluşan 10 bini aşkın vatandaşımızın yaşadığı büyük bir konteyner kent. Bir ilçede, bir mahallede olduğu gibi buranın da bir çarşıya ihtiyacı doğdu. Bu çarşıyı da Sayın Valimiz Hulusi Şahin'in önderliğinde, destekleriyle kurmuş bulunmaktayız. Bugün vatandaşların kurası çekildi. Çarşıdaki iş yeri sahiplerinin hepsi belirlendi. Bir kısmı hizmete başladı. Birkaç gün içerisinde de geri kalanı gelip vatandaşa hizmet vermeye başlayacak."
  • Konteyner kentin çarşısı faaliyete geçiyor

    Çarşıdaki dükkanları teslim ederken bazı kriterlere baktıklarını anlatan Aksoy, şunları kaydetti: "Konteyner kentte yaşayan vatandaşlardan iş yeri ağır hasar alan, dükkanı yıkılmış olanlar varsa onlara öncelik verdik. Onun haricinde Malatya merkezde, çarşı esnafından dükkanı yıkılanlardan tercih ettik, kuraları çekildi. 30 konteynerden oluşan bir çarşı burası. İçerisinde eczane, PTT, bakkal, manav, berber, A'dan Z'ye bütün iş kolları mevcut. Burası bir ilçe, bir mahalle gibi, bir vatandaşın ihtiyaç duyabileceği her şeyi vatandaşımıza sunan bir kompleks yapı oldu. Vatandaşımızın bir çarşısı eksikti. Onun da Allah'ın izni ile kurulup tamamlanmasıyla burası vatandaşın ihtiyaç duyabileceği her şeyi barındıran bir alan oldu. Devletimiz başından beri milleti ile el ele vererek depremin bütün yaralarını sarmaya gayret ediyor."
  • Konteyner kentin çarşısı faaliyete geçiyor

    Konteyner kentte yaşayan depremzedelerden Emine Betül Derici ise artık alışverişlerini rahatlıkla yapabileceklerini belirterek, "Alışveriş için merkeze, uzağa gitmemize gerek kalmadı. Alışverişimizi burada daha kolaylıkla yapabileceğiz" dedi.

    Gülcan Karaman da konteyner kente kurulan çarşının hayatlarını kolaylaştıracağını ifade ederek, şöyle konuştu: "Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Burada kurulan çarşıda ihtiyaçlarımızı rahatlıkla karşılayabileceğiz. Yetkililer de bizimle çok ilgileniyor, sahipleniyor. Bunun için ayrıca teşekkür ediyoruz. Çarşı, bizim için gerçekten çok iyi oldu. Çünkü merkez bizim için gerçekten uzak bir mesafede. Kurulan çarşı bizim için epey bir kolaylık olacak."
  • Konteyner kentin çarşısı faaliyete geçiyor

    Faruk Berat Bozkurt ise konteyner kente kurulan çarşının gayet güzel olduğunu dile getirerek, artık ulaşım sıkıntısı yaşamadan ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri için mutlu olduklarını kaydetti.

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