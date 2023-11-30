Konteyner kentte koca dehşeti: Kayınçosunu öldürdü, eşini ağır yaraladı
Hatay'da konteyner kentte yaşayan aile arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. H.A., tartışma sırasında eşi ve kayınbiraderini tabancayla vurdu. Konteyner kentteki çocukların gözü önünde yaşanan olayda kayınbirader hayatını kaybederken, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
Hatay'da H.A., tartıştığı eşi İ.H.D.'yi tabancayla ağır yaraladı, kayınbiraderi E.A.'yı öldürdü.
Olay, öğle saatlerinde merkez Antakya ilçesindeki Kıyamder Konteyner Kent'te meydana geldi. H.A. ile eşi İ.H.D. ve kayınbiraderi E.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
TARTIŞMADA TABANCAYLA ATEŞ ETTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine H.A. tabancayla eşine ve kayınbiraderine ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAYINBİRADER ÖLDÜ, EŞİ AĞIR YARALANDI
Ekipler, E.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan İ.H.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olaya şahit olan konteyner kentteki çocuklar şok geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan H.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.