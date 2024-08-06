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        Haberler Gündem Güncel Konteyner kentte yürekler ağza geldi | Son dakika haberleri

        İskenderun'da konteyner kentte yangın: Yürekler ağza geldi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Yangın, bölge halkı tarafından ekipler ulaşmadan söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 18:34 Güncelleme: 06.08.2024 - 18:34
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremzedeler için Üsküdar Belediyesi tarafından kurulan konteyner kentte yangın çıktı.

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        Üsküdar Konteyner Kent'te yaşayanlar, 112'yi arayıp ihbarda bulundu.

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        Yangının, çevredeki konteynerlere zarar vermemesi için çaba sarf eden bölge halkı, ekipler ulaşmadan yangını söndürdü.

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        İtfaiyeciler, soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış nedeninin de araştırıldığı belirtildi.

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        #yerel haberler
        #İskenderun
        #Konteyner kent
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