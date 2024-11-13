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        Haberler Gündem Güncel Kontrolden çıkan kamyon duvara çarptı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Kontrolden çıkan kamyon duvara çarptı: 1 ölü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan portakal yüklü kamyon refüjü aşarak duvara çarptı. Kazada hurdaya dönen kamyonun sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 16:00 Güncelleme: 13.11.2024 - 16:00
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        Alanya'da feci kaza
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        Alanya'da 53 yaşındaki Cemal Uğur idaresindeki portakal yüklü kamyon, Oba Mahallesi'ndeki yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjü aşarak duvara çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Uğur'un hayatını kaybettiği anlaşıldı.

        Uğur'un cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından morga gönderildi.

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        #Antalya Alanya
        #kamyon
        #trafik kazası
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