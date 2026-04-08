Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Giriş: 08.04.2026 - 11:25
Gaziantep'te kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
TAKLA ATARAK UÇURUMA YUVARLANDI
Kaza, Nurdağı D-400 karayolu Gökçedere kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 yaşındaki Hasan Abar idaresindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak uçuruma yuvarlandı.
OLAY YERİNDE HAYAINI KAYBETTİ
Kazada sürücü Abar olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerince kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken mahalle muhtarı Ümit Kaçakçı, bu bölgede sürekli kazaların yaşandığını belirterek, karayollarının gerekli tedbirleri almasını istedi.
