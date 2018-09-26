Tüm eğitimcilerin ve tüm öğrencilerin izlemesi gereken, izleyenlerin bakış açısını değiştiren bu filmleri sizler için derledik. İşte izleyenlerin ufkunu açacak eğitim konulu o filmler...
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Ölü Ozanlar Derneği / Dead Poets Society
1989’da dört dalda Oscar‘a aday olan Ölü Ozanlar Derneği, Tom Schulman’a En İyi Senaryo ödülünü kazandırmıştır. Filmde, 1950’lerin Welton Akademisi ciddi, disiplinli ve akademik çevrelerde saygınlığı yüksek olan bir okuldur. Okul yönetiminin muhafazakar ve ortodoks tavırları, okulu öğrenciler için sıkıcı ve bunaltıcı bir yer haline getirmektedir. Ama yeni İngilizce öğretmeni John Keating’in okula atanmasıyla çok şey değişecektir…
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Can Dostum / Good Will Hunting
Can Dostum'da Will Hunting genel IQ'nun çok çok üzerinde bir zeka seviyesine sahip, MIT’de temizlikçi olarak çalışan genç bir çocuktur. Temizlik yaptığı akşamlardan birinde, bir sınıfın tahtasında yazılı olan bir matematik sorusuna denk gelir. Çözülmesi neredeyse imkansız olan bu problemi rahatlıkla çözen Will, sessizce ortadan kaybolur. Kısa zaman içerisinde problemi yazan profesör tarafından keşfedilen Will bu başarısını diğer sorularda da sürdürecektir. Ancak bir kavga sebebiyle hapis cezasına çarptırılan gencin, bu beladan kurtulabilmek için profesöre ihtiyacı vardır.
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3 Ahmak / 3 Idiots
Hindistan'ın en iyi mühendislik okuluna başlayan öğrencilerin hayatını anlatıyor özet olarak. Sistemin daima yarış üzerine kurulu olduğu, herkesin en iyi olmaya çabaladığı bir okulda sistemi değiştirmeye çalışan bir öğrenci ve onun en yakın 2 arkadaşı. Başlarından geçenler, hayattan aslında ne istedikleri...
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Siyah / Black
Başrollerini Bollywod oyuncularından Rani Mukherjee ve Amitabh Bachchan’ın paylaştığı 2005 yapımı bir filmdir. Hayatını karanlıkta yaşamaya mahkum sağır ve kör bir kızın, öğretmeni sayesinde hayatın abecesini öğrenmesinin konu edildiği; sürükleyici bir eser. Kızlarına belli kalıplarla bakan aile başarısız olur ancak öğretmeni ile ufak kız yeniden doğar. Öğretmenin, öğrencisine öğretmediği tek kelime 'imkansız'dır.
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Özgürlük Yazarları / Freedom Writers
Genç bir öğretmen kendisini, öğrencilerine hoşgörü kavramını, bunu önce kendileri üzerinde uygulamayı ve eğitim sözcüğünü, okul hayatlarının ötesine taşımayı öğretmeye adamıştır. İdealist öğretmen Erin, çok başka dünyalardan gelen karakterlerle uğraşmak zorundadır. Aslında farklı ırklardan gelen bu öğrenciler için okul, sadece yaşları gereği orada bulunmak zorunda oldukları bir yerdir. Erin, kendi yöntemleri ile onlara yakınlaşmaya çalışsa da bu niyeti daha da büyük tepkilere yol açar. Çünkü öğrenciler, hayatta yüzleştikleri ırksal ve toplumsal acı gerçekleri farkına vararak öğretmenlerinin saf idealizmi bırakmasını isterler. Zaman içinde onlarla iletişim kurmayı başaran Erin, herbiri birbirinden farklı hikayesi olan bu gençleri, kendi hikayelerini yazmaları ve bunu da birbirleri ile paylaşmaları konusunda cesaretlendirir. İşte tam da bu yazılar, öğrencilerin hayata tutunmalarını sağlayan bir araca dönüşecektir. Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank’ın rol aldığı film, Erin Gruwell isimli bir öğretmenin gerçek hayat öyküsünden uyarlanmıştır.
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Sınıf / Entre Les Murs
François ve diğer öğretmen arkadaşları belalı bir semtteki lisede yeni bir yıla hazırlanmaktadır. Kendilerini öğrencilerinin iyi bir eğitim almaları için hiçbir engelde yılmayacakları fikrine hazırlarlar. Sınıf, farklı kültürler ve tavırların sık sık birbiriyle çatıştığı modern Fransa'daki küçük bir dünyadır. Ergenlik çağındaki gençlerin davranışları, düşük maaşlar almakta olan öğretmenlerin şevkini kırar. François ise saygı ve çalışkanlık üzerine kurulu atmosferi sağlamakta kararlıdır. Ne kibirli ne de serttir ama aşırı açık sözlülüğüyle öğrencileri çoğu kez şaşırtır. Öğrenciler onun yöntemlerine meydan okur ve böylece François'in sınıf etikleri teste tutulur.
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Kahvaltı Kulübü / The Breakfast Club
1985 yılına ait bir gençlik klasiği ile karşı karşıyayız. Filmde bir nerd "inek öğrenci modeli", atletik bir sportmen, bir freak "ucube anarşist", bir entelektüel ve bir "sarışın" aralarında keşfedecekleri ortaklığa doğru yol alacaklardır. Amerikan lise hayatından bu beş benzemez, cezalı oldukları cumartesi gününü okul kütüphanesinde geçirmek gibi bir işkenceye maruz kalmışlardır. Bir yandan da at gözlüklü lise müdürünün tacizi altında inlemektedirler. Yetişkin aklı ve ergen yüreğini tek potada eritmeyi bilen John Hughes, hiç şüphesiz bir kuşağa, 80’li yılların en iyi gençlik filmlerini armağan etti. "Sixteen Candles", "Pretty in Pink" bir yana, Kahvaltı Kulübü’nün üstadın en iyi işi olduğunu teslim etmek lazım. Gerçek bir kült film Kahvaltı Kulübü.
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Ders Tahtasının Ötesi / Beyond the Blackboard
İlk defa öğretmenlik yapacak olan 24 yaşındaki Stacey, tüm korku ve önyargılarının üstesinden gelir ve derme çatma bir sığınakta öğretmenlik yaptığı evsiz çocukların hayatında büyük bir değişiklik gerçekleştirir.
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Sevgili Öğretmenim / To Sir With Love
Asıl mesleği olan mühendislikle ilgili bir iş bulamayan Mark Thackeray (Sidney Poitier) mecburiyet karşısında Londra'nın kenar mahallelerinden birindeki bir lisede öğretmen olarak işe başlar. Bu genç, deneyimsiz üstelik de siyahi olan yeni öğretmenle, her biri başka okullardan kovularak buraya gelmiş disiplinsiz öğrenciler arasında beklenen sürtüşme başlar. İdealist öğretmen Thackeray zor yolu seçererek, çekip gitmek yerine öğrencilerin sorunlarına eğilerek onlarla arkadaş olmayı dener. Bu mücadelesinde meslektaşlarından Gillian Blanchard (Suzy Kendall) onu yalnız bırakmaz.
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Canım Öğretmenim / Monsieur Lazhar
Montreal'de Cezayirli bir göçmen olan Bachir Lazhar, çok sevilen ve sınıfta gerçekleştirdiği intihar sonucu ölen bir ilkokul öğretmeninin yerine geçmek üzere çarçabuk işe alınmıştır. Yavaş yavaş , okulu ve öğrencilerini tanımaya başlar ve onları tanıdıkça onlara bağlanır. İlk günden ortaya çıkan aralarındaki kültürel boşluk bile bir yerden sonra göze batmaz hale gelir. Sınıf yavaş bir iyileşme süreci geçirirken kimse Bachir'in acılı geçmişinden hiç kimse şüphe etmemektedir. Fakat bu geçmiş öylesine rahatsız edicidir ki eğer öğrenilirse sonuçları Bachir'in ülkeden atılmasına kadar gidebilir. Yönetmen Philippe Falardeau, baş rollerde ise Mohamed Fellag, Sophie Nélisse ve Émilien Néron var.
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Zafer Benim / The Ron Clark Story
Bir öğretmenin birçok öğrencinin hayatını nasıl etkileyebileceğini gözler önüne seren filmde, öğretmen Ron Clarkın gerçek hayat hikayesi anlatılıyor.
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Sakıncalı Düşünceler / Dangerous Minds
Louanne Johnson, eski bir denizcidir. Ötekileştirilmiş kesimlerin, en bir ezilmişlerin devam ettiği bir okula öğretmen olarak işbaşı yapar. Adeta bir Hababam Sınıfı hüviyetindeki bu lise, öğretmenlerini yıldırmaktadır. Eski bir bahriyeli olan Johnson, hepsi toplumun dışlanmış kesimlerinden gelen öğrencilerin bulunduğu bu lisede daha fazla görevine odaklanacaktır. Bu çocuklara yardım etmek ister. Gerçek bir hikayeden uyarlama olan film, müzikleriyle de dikkat çekiyor.
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50 Cesur Kemancı / Music of the Heart
Genç müzik öğretmeni Roberta (Meryl Streep) Harlem'deki fakir çocuklara müziğin güzelliklerini ve viyolin çalmayı öğretmeyi amaçlayan idealist bir kadın. Mücadelesi sırasında elinde ne varsa kaybeden Roberta, tutkuyla inandığı müzik sayesinde inanılmaz olaylar yaşıyor. Filmin diğer rollerinde Aidan Quinn, Angela Bassett ve Gloria Estefan gibi isimler var.
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