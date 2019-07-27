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Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 2019 konut kredisi faiz oranı Ziraat Bankası, VakıfBank, Halk Bank

Konut kredisi faiz oranları, haftaiçinde Merkez Bankası'nın verdiği faiz indirimi kararının ardından merak ediliyor. Konut kredisinde öne çıkan bankalar arasında Ziraat Bankası, Halk Bank ve VakıfBank yer alıyor. VakıfBank, Halk Bank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları, konut almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte VakıfBank, Halk Bank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı

konut kredisi

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halk Bank konut kredisi faiz oranları ne kadar? sorusu konut almak isteyenler tarafından, Merkez Bankasının faiz indirimi hamlesinin ardından dile getiriliyor. Merkez Bankası faizleri 4.25 puan indirdi. Bu indirimin ardından konut kredilerinin faiz oranlarında da indirim bekleniyor. Peki şu an konut kredileri ne kadar? 2019 Temmuz ayı VakıfBank, Halk Bank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları haberimizde.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası, 120 aya kadar vade ile satın alacağınız konutun eksper​tiz değerinin en fazla %80’ine kadar kredi imkanı sunuyor. Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir. Kredi boyunca hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası yapılıyor.

Çalışanın artısı konut kredisi paketinde faiz oranı yüzde 1,5. Yani 100 bin lira konut kredisi çekmek isteyen biri 120 ay taksitle ayda bin 801 lira 85 kuruş ödeyecek. 100 bin liralık konut kredisinin 120 ay vadede geri ödenmesi durumunda yıllık maliyet oranı ise yüzde 19.9707 oluyor.

HALK BANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Halk Bank hesaplı evim konut kredisinde 120 ay vadeyle 100 bin liralık konut kredisi çekmek isteyenler için faiz oranı yüzde 1,53. Yani 120 ay geri ödemeli 100 bin liralık konut kredisinin aylık taksiti bin 825 lira. Toplam geri ödeme ise 219 bin lirayı buluyor.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

VakıfBank sarıpanjur konut kredisinde 120 ay vadeyle 100 bin liralık konut kredisi çekmek isteyenler için faiz oranı yüzde 1,49. Yani 120 ay geri ödemeli 100 bin liralık konut kredisinin aylık taksiti bin 769 lira. Toplam geri ödeme ise 215 bin lirayı buluyor.

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