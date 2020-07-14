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HaberlerEmlak“Konut satışlarındaki rekor artış tarihin en düşük faiz indirimiyle geldi”
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Kalyoncu: Konuttaki rekor satış tarihin en düşük faiz indirimiyle geldi

TÜİK’in açıkladığı Haziran 2020 Konut Satış İstatistikleri’ni değerlendiren GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, “Konut satışlarındaki rekor artışta, kamu bankalarının tarihin en düşük faiz oranlarıyla sunduğu konut kredilerinin etkisi çok yüksek oldu. En önemlisi de hem vatandaşımız konut sahibi oldu hem de gayrimenkul sektörü zorlu bir dönemde büyük moral kazandı” dedi.

Haziran 2020 Konut Satış İstatistikleri
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında konut satışlarının geçen yılın haziran ayına göre yüzde 209,7 artış kaydederek rekor kırdığını vurgulayan GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, şu değerlendirmede bulundu:

“Gayrimenkul sektöründe, ertelenmiş taleplerin çok hızlı şekilde devreye girdiği bir süreçteyiz. Haziran ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1286,9 artış gösterdi ve toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 53,4 oldu. Bu rekor artışta, kamu bankalarının tarihin en düşük faiz oranlarıyla kullanıma sunduğu kapsamlı konut kredilerinin etkisi çok yüksek oldu. Düşük faizli konut kredileri, hem vatandaşımızın konut sahibi olmasını sağladı hem de zorlu bir dönemde gayrimenkul sektörüne büyük bir moral getirdi. Yılın ilk yarısında 624 bin 769 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 artış yaşandı. Haziran ayındaki artışla, nisan ve mayıs ayındaki sıkıntılı dönemin telafi edilmesi, hatta üzerine de çıkılmasıyla aslında 2020’de sektörün hedeflerini tutturmasının önü açıldı. Düşük faiz oranının devam etmesi durumunda, konut satışları yıl sonunda rahatlıkla 2019 yılının üzerine çıkacaktır. Şu an sektörün kazandığı moral ve heyecanın konut satmak kadar önemli olduğuna inanıyorum çünkü bu atmosfer yeni projelerin daha büyük bir özgüvenle hayata geçmesini sağlayacak. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olarak 250 alt sektörü harekete geçiren gayrimenkul sektöründe sürdürülebilir büyümenin yakalanmasını çok önemli buluyorum. Böylece gayrimenkul sektörü gelişmeye, büyümeye ve Türkiye ekonomisine daha fazla katkıda bulunmaya devam edecektir.”

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