Konutta lüksün yeni tanımı: Gösteriş değil yaşam kalitesi

Bir dönem konutta lüks denildiğinde akla ilk olarak yüksek tavanlı daireler, geniş metrekareler, ihtişamlı lobiler ve gösterişli tasarımlar geliyordu. Ancak bugün şehir yaşamının değişen dinamikleri, konut alıcısının beklentilerini de dönüştürüyor. Artık “lüks”, yalnızca büyük ve pahalı bir ev sahibi olmak anlamına gelmiyor; yaşamı kolaylaştıran, zaman kazandıran ve günlük konforu artıran çözümlerle yeniden tarif ediliyor.

Yüksek mimar ve proje geliştiricisi Emrullah Yedikardeş

ULAŞIM, YEŞİL ALAN NİTELİĞİ

Yüksek Mimar ve proje geliştiricisi Emrullah Yedikardeş özellikle büyükşehirlerde artan trafik yoğunluğu, zaman kaybı, değişen aile yapıları ve yükselen yaşam maliyetlerinin kullanıcıları daha işlevsel ve sürdürülebilir yaşam alanlarına yönlendirdiğini belirterek “Konut tercihinde yalnızca metrekare değil, o metrekarenin ne kadar doğru kullanıldığı önem kazanıyor” diyor.

Emrullah Yedikardeş’e göre bugün bir projenin “lüks” olarak algılanmasını belirleyen unsurlar arasında; planlama kalitesi, ortak alanların gerçekten kullanılabilir olması, ulaşım avantajı, mahremiyet, akustik konfor, yeşil alan niteliği ve uzun vadeli kullanım değeri öne çıkıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri de değişen eğilimi destekliyor. Son yıllarda özellikle 1+1 ve 2+1 kompakt daire tiplerine olan talep artarken, kullanıcıların aidat yükü yüksek ancak işlevsiz sosyal alanlara daha mesafeli yaklaştığı görülüyor. Verileri değerlendiren Emrullah Yedikardeş, yeni nesil alıcının artık “gösterişli proje” yerine “yaşam kalitesi sunan proje” aradığını ifade ediyor.

Pandemi sonrası dönemde evlerin yalnızca barınma alanı değil; çalışma, dinlenme ve sosyalleşme mekânı haline gelmesi de bu dönüşümü hızlandırdı. Doğal ışık alan, iyi havalandırılan, enerji verimliliği sağlayan ve kullanıcıya nefes alma alanı sunan projeler daha fazla değer kazanıyor.

YENİ DÖNEMİN LÜKSÜ

Sektör açısından bakıldığında ise bu dönüşüm yalnızca tasarım tercihi değil, aynı zamanda yeni bir yaklaşım biçimi anlamına geliyor. Çünkü günümüzde konut üretmek; sadece bina inşa etmekten çok, kullanıcı deneyimini doğru okumayı gerektiriyor. Arsa maliyetleri, finansman koşulları ve mevzuat baskısı altında geliştirilen projelerde bile kullanıcı odaklı yaklaşımın giderek daha belirleyici hale geldiği ifade ediliyor.

Emrullah Yedikardeş’e göre; önümüzdeki dönemde konut piyasasında öne çıkacak projeler; kullanıcıların yıllar içinde memnuniyet duyduğu yaşam alanları olacak. Başka bir ifadeyle, yeni dönemin lüksü “gösteriş” değil; iyi planlanmış yaşam deneyimini tanımlayacak.

KONUT RAPORLARI

Uluslararası gayrimenkul raporları da lüks konuttaki dönüşümü doğruluyor. Knight Frank’in WealthReport verileri de bu analizi destekliyor. Rapora göre, varlıklı yatırımcılar artık lüks konutta “büyüklükten” çok; yaşam kalitesi, mahremiyet, sürdürülebilirlik ve iyi lokasyon arıyor. Coldwell Banker’ın 2025 raporuna göre de üst gelir grubundaki alıcılar konutu hâlâ güçlü bir yatırım aracı olarak görüyor ancak artık çok daha seçici davranıyor. Türkiye’de de lüks konut algısının değiştiğini akıllı ev sistemleri, wellness alanları, enerji verimliliği ve sürdürülebilir projelerin üst gelir grubunda daha fazla talep gördüğünü belirten Emrullah Yedikardeş “Konutta lüks kavramı, tek başına ihtişamla açıklanamayacak kadar değişmiş durumda. Yeni dönemde gerçek değer; planlama, konfor, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesinin dengeli birleşimiyle ortaya çıkıyor. Sektörün geleceğini ise kullanıcıya gerçekten iyi bir yaşam deneyimi sunabilen projeler şekillendirecek gibi görünüyor” dedi.