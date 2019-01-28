Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Ereğli-Konya yolu Hortu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sait Berk Ö. idaresindeki otomobil, kavşakta Gamze G., idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından iki sürücü ve otomobillerde 3 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.