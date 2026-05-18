Konya'da kağıt fabrikasında yangın

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir kağıt fabrikasının bahçesinde bulunan kağıt yığınları alev aldı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyürken itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Ereğli ilçesi Kargacı Mahallesi’ndeki Ereğli Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasında çıktı. Fabrikanın bahçesine istiflenen tonlarca kağıt yığını henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark edenler durumu itfaiye ve polis ekiplerini bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, müdahale eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

