4 tıp fakültesi öğrencisi, tırmandıkları Dedegöl dağından inişe geçtikleri sırada, öğrencilerden Hasan Demirhan'ın ayağının kayması sonucu kayalık alandan sürüklenerek 20 m. aşağı düştü.

Gelen yardım çağrısı üzerine, bölgeye Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edilerek, yaralanan öğrencinin sarp ve kayalık bölgeden tahliyesi için çalışma başlatıldı.

BÖLGEYE HELİKOPTER SEVKEDİLDİ, YARALI ÖĞRENCİ KURTARILDI

Karadan tahliyenin yaralı öğrenci için risk teşkil etmesi nedeniyle bölgeye helikopter talep edildi. Aydın Jandarma Filo Komutanlığınca görevlendirilen Skorsky tipi helikopter ile bölgeye ulaşan Jandarma Arama Kurtarma Timi, yaralanan öğrenciyi bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan öğrenci tedavi ve muayenesi için helikopterle hastaneye götürüldü. Hastenede tedavi altına alınan öğrencinin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

