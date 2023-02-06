Konya'da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre pek çok ilde kar yağışı etkili olmaya devam ederken birçok ilde ve ilçede eğitime ara verildi. Peki, yarın Konya'da okullar tatil mi? İşte, 7 Şubat Salı Konya'da okulların olup olmadığına ilişkin merak edilen sorular ve yanıtları...