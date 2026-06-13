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        Haberler Gündem Konya'da özel yurtta öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen görevli tutuklandı

        Konya'da özel yurtta öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen görevli tutuklandı

        Konya'nın Bozkır ilçesindeki özel erkek öğrenci yurdunda kalan küçük yaştaki bir öğrenciye şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan yurt görevlisi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 22:07 Güncelleme:
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        Yurtta şiddet iddiasına tutuklama
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        lçedeki özel bir erkek öğrenci yurdunda kalan bir öğrencinin görevli M.G. tarafından darbedildiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından görevli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

        Bozkır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.G. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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        #Bozkır öğrenci yurdu
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        #haberler
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