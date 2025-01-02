Konya'da "şivlilik" geleneği

Konya'da, üç ayların gelişiyle Regaip Kandili'nin sabahında çocuklar, "şivlilik" adı verilen şekerlemeleri toplayarak asırlar öncesine dayanan geleneği yaşatıyor.

AA'nın haberine göre, sabah saatlerinde evlerinden çıkan çocuklar, arkadaşlarıyla kapı kapı dolaşıp, evlere ve esnaflara "şivlilik" diye seslenerek şekerleme istiyor. Ev sahipleri ve esnaf, birkaç gün önceden aldıkları şeker, gofret, çikolata ve kuru yemişleri, ziyarete gelen çocuklara ikram ediyor.

Evleri ve iş yerlerini ziyaret ettiklerini belirten Bezir, "Şivliliği üç ayların başlangıcı olarak kutluyoruz. Çocukların sevinmesi için şivlilik dağıtıyorlar. Arkadaşlarımızla şeker topluyoruz. Akşam da şekerlerimizi birleştirip, hep beraber yiyoruz" diye konuştu.

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Asmin Güler de şivlilik geleneğini çok sevdiğini vurgulayarak, "Bugünü çok bekledim, hatta günleri saydım. Çok heyecanlı ve eğlenceli oluyor" dedi.

"KÜLTÜRÜMÜZE, GELENEKLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"

İş yerine gelen çocuklara şekerleme ikram eden esnaf Cengiz Paçal, şöyle konuştu:

"Regaip Kandili'nin sabahında, çocuklarımıza şeker ikram ediyoruz. Bayram günü gibi kutluyoruz. Bu sadece Konya'ya özel bir gelenek. Bu gelenek asırlardır yaşatılıyor. Üç ayların başlangıcı, çocuklarımız için bir bayram gibi. Çocuklar da biz de çok mutlu oluyoruz. Kültürümüze, geleneklerimize sahip çıkıyoruz."