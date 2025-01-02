Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Konya'da "şivlilik" geleneği | Son dakika haberleri

        Konya'da çocuklar "şivlilik" geleneğini yaşatıyor

        Konya'da, üç ayların gelişiyle Regaip Kandili'nin sabahında çocuklar, "şivlilik" adı verilen şekerlemeleri toplayarak asırlar öncesine dayanan geleneği yaşatıyor. Ev sahipleri ve esnaf, birkaç gün önceden aldıkları şeker, gofret, çikolata ve kuru yemişleri, ziyarete gelen çocuklara ikram ediyor. Bazı esnaflar da ellerinde poşetlerle "Şivlilik" diyerek dükkanlarına gelen çocuklara şekerleme ürünleri yerine döner ve ekmek arası kavurma ikram etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.01.2025 - 12:55 Güncelleme: 02.01.2025 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da "şivlilik" geleneği
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya'da, üç ayların gelişiyle Regaip Kandili'nin sabahında çocuklar, "şivlilik" adı verilen şekerlemeleri toplayarak asırlar öncesine dayanan geleneği yaşatıyor.

        AA'nın haberine göre, sabah saatlerinde evlerinden çıkan çocuklar, arkadaşlarıyla kapı kapı dolaşıp, evlere ve esnaflara "şivlilik" diye seslenerek şekerleme istiyor. Ev sahipleri ve esnaf, birkaç gün önceden aldıkları şeker, gofret, çikolata ve kuru yemişleri, ziyarete gelen çocuklara ikram ediyor.

        Şivlilik toplamaya çıkan çocuklardan Gülnisa Bezir, bugünü bir bayram gibi kutladıklarını söyledi.

        Evleri ve iş yerlerini ziyaret ettiklerini belirten Bezir, "Şivliliği üç ayların başlangıcı olarak kutluyoruz. Çocukların sevinmesi için şivlilik dağıtıyorlar. Arkadaşlarımızla şeker topluyoruz. Akşam da şekerlerimizi birleştirip, hep beraber yiyoruz" diye konuştu.

        REKLAM

        Asmin Güler de şivlilik geleneğini çok sevdiğini vurgulayarak, "Bugünü çok bekledim, hatta günleri saydım. Çok heyecanlı ve eğlenceli oluyor" dedi.

        "KÜLTÜRÜMÜZE, GELENEKLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"

        İş yerine gelen çocuklara şekerleme ikram eden esnaf Cengiz Paçal, şöyle konuştu:

        "Regaip Kandili'nin sabahında, çocuklarımıza şeker ikram ediyoruz. Bayram günü gibi kutluyoruz. Bu sadece Konya'ya özel bir gelenek. Bu gelenek asırlardır yaşatılıyor. Üç ayların başlangıcı, çocuklarımız için bir bayram gibi. Çocuklar da biz de çok mutlu oluyoruz. Kültürümüze, geleneklerimize sahip çıkıyoruz."

        Şivlilik toplayan kızına eşlik eden Fatma Yaşar ise şunları kaydetti:

        "Çocuklarımızla şeker toplamaya çıkıyoruz. Tüm evleri, iş yerlerini geze geze şeker topladık. Bu vesileyle yaşlılarımızı, büyüklerimizi de ziyaret etmiş oluyoruz. İnsanlar evlerinde ne varsa çocuklara ikram ediyor. Çocuklarımız da çok seviniyor. Çok heyecanlı oluyor. Çocuklarımızla o heyecanı biz de yaşıyoruz."

        ESNAFTAN DÖNER VE KAVURMA İKRAMI

        İHA'nın haberine göre, Merkez Karatay ve Meram ilçesinde çorbacı Ramazan Bademci ve kasap arkadaşı kendileri küçük yaşlarda kahvaltı yapmadan şivlilik topladıkları için gezen çocuklar aç dolaşmasınlar diye iş yerlerinin önüne kurdukları döner tezgahında gelen çocuklara döner, etliekmek ustası Ömer Fazıloğulları ve kardeşi Yücel Fazıloğulları da ekmek arası kavurma ikram etti.

        Ellerinde poşetlerle dolaşan çocukların aç gezmemesi için 3 yıldır aynı geleneği sürdürdüklerini anlatan Ramazan Bademci, "Üç ayların başlangıcı olarak bugün kandil gecesinden önce 3 yıldır yaptığımız gibi 'şivlilik' olarak döner dağıtıyoruz. Sabah saatlerinde çocuklarımız evden kahvaltı yapmadan çıkıyor, burada da karnını doyurarak gezmeye devam ediyor. Şivlilik sadece Konya'da yaşayan bir gelenek. Bunu çoğu esnaf arkadaşımız da kendi alanlarında yapmaya çalışıyor. 3 yıldır yapıyoruz, sürekli devam ettireceğiz. Bu bölge Karaman Yolu Caddesi biraz daha kalabalık olduğu için döneri gören çocuklarımız geliyor ve burada seviniyorlar. Bizim de amacımız çocuklarımızı sevindirmek ve amacımıza ulaştık" dedi.

        Çocuklara ekmek arası kavurma dağıtan etliekmek ustası Ömer Fazıloğulları ise "Her sene olduğu gibi şivlilik geleneğini bu yıl da çok şükür devam ettirdik. Geçen sene etkinliğimiz etliekmek oldu, bu sene ise ekmek arası kavurma oldu çok şükür. Her yıl aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Emeği geçen kardeşlerimize teşekkür ederiz. Çocuklarımızı sevindirdik, Allah kabul etsin" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #konya haberleri
        #şivilik geleneği
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM heyeti, Bahçeli ile görüşecek
        DEM heyeti, Bahçeli ile görüşecek
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Cezaevinden çıktı, tetiğe bastı! Kan davası!
        Cezaevinden çıktı, tetiğe bastı! Kan davası!
        Yiyecek içecekte İstanbul Havalimanı rekor kırdı
        Yiyecek içecekte İstanbul Havalimanı rekor kırdı
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Sohbet uygulamasına engel geldi!
        Sohbet uygulamasına engel geldi!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"