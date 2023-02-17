Konya'da yangın çıkan müstakil evin çatısının çökmesi sonucu depremzede oldukları öğrenilen 7 yabancı uyruklu hayatını kaybetti.

Karatay ilçesi Yediler Mahallesi Sırrıağa Sokak'ta, biri misafir iki Suriyeli ailenin kaldığı müstakil evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.