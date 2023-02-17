Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Konya'da yangın çıkan evde çöken çatının altında kalan 7 depremzede öldü
ABONE OL

Konya'da yangın çıkan evde çöken çatının altında kalan 7 depremzede öldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden deprem nedeniyle Konya'nın Karatay ilçesine gelen 7 kişilik iki aile, evde çıkan yangın sonucu çatının çökmesiyle hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Konya'da yangın çıkan evde çöken çatının altında kalan 7 depremzede öldü
AA

Konya'da yangın çıkan müstakil evin çatısının çökmesi sonucu depremzede oldukları öğrenilen 7 yabancı uyruklu hayatını kaybetti.

Karatay ilçesi Yediler Mahallesi Sırrıağa Sokak'ta, biri misafir iki Suriyeli ailenin kaldığı müstakil evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında, evin çatı katı çöktü. Söndürme çalışmalarının ardından, olay yerine gelen iş makineleriyle evin enkazı kaldırıldı.

7 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALI

Ekipler, depremzede oldukları ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden kente geldikleri öğrenilen aynı aileden 7 kişinin cesedine ulaştı.

Öte yandan, evde kiracı olarak oturan aileden iki kişi de yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince enkazdan alınan cenazeler, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Fotoğraflar: AA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!
GÜNDEM Miraç Kandiline özel Cuma mesajları ile ...
DEPREM SON DAKİKA 17 ŞUBAT 2023 | Deprem felaketinde 12.gün! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, can kaybı açıklandı mı ve kaç bina yıkıldı?
GÜNDEM Deprem felaketinde 12.gün! Can kaybı ve yaralı sayısı ...
Azra Duru Malaç'ın ölümü kahretti! Ambulans geçerken video çekiyordu! Azra bebeği kaybettik! - Son dakika deprem haberleri
GÜNDEM Ambulans geçerken video çekiyordu! Azra bebeği ...
Son dakika: Gazeteci Güngör Mengi hayatını kaybetti
GÜNDEM Gazeteci Güngör Mengi hayatını kaybetti
Son dakika: Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler
GÜNDEM Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
Bingöl'de 5 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Bingöl'de 5 büyüklüğünde deprem
İzmir'de ısınmak için tencerede kömür yakan 10 kişi zehirlendi
GÜNDEM Tencerede kömür yakan yabancı uyruklu 10 kişi ...
Norveç askeri uçağı 22 yaralı depremzedeyi İstanbul'a getirdi
GÜNDEM Norveç askeri uçağı 22 yaralı depremzedeyi İstanbul'a ...
Doğu Anadolu fay hattı haritası! Doğu Anadolu fay hattı kırıldı mı, nereden, hangi il ve ilçelerden geçiyor?
GÜNDEM Doğu Anadolu fay hattı haritası!
CUMA SAATİ | 17 Şubat 2023 Cuma namazı saat kaçta kılınacak, Cuma vakti ne zaman? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatleri
GÜNDEM Diyanet ile Cuma namazı vakitleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.