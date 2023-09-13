Konya'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Konya'da 2 kamyon ile 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 1'i ağır 8 kişi yaralandı
Konya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.Ö. (45) yönetimindeki kamyona, Karaman-Konya karayolu Kaşınhanı Mahallesi sapağında, sürücünün araçta bulunan akrabalarını indirmek için durduğu sırada, H.Y. idaresindeki kamyon arkadan çarptı.
Aynı istikamette ilerleyen H.O. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil de kazaya karışarak yaklaşık 50 metre ileride durdu.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.Ö'nün kullandığı kamyonun kasasında bulunan ve çarpmanın etkisiyle yola savrulan yabancı uyruklu Hayrullah ve Semsuddin S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
1 AĞIR, 8 KİŞİ YARALANDI
Yaralanan sürücüler ile M.A.Ö, A.Ö, Z.S.Ö, H.Ö. ve Necip S. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yabancı uyruklu Necip S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.