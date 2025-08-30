Habertürk
        Haberler Gündem Konya'dan sonra Karaman'da görülmeye başlayan dev obruklar dikkat çekiyor

        Konya'dan sonra Karaman'da görülmeye başlayan dev obruklar dikkat çekiyor

        Son yıllarda özellikle Konya Ovası'nda dev obruklara rastlanıyor. Şu son günlerde de Konya'yla birlikte Karaman'da da obruklar görüşmeye başlandı. Peki bundan sonra ne olacak? Esra Toptaş'ın haberi

        Giriş: 30.08.2025 - 19:57 Güncelleme: 30.08.2025 - 19:57
        Dev obruklar artıyor! Ne yapmalı?
        Obruk oluşumunda en büyük nedenler tabii ki kuraklık ve yanlış sulama. Peki ne yapılması gerekli? Prof. Dr. Mustafa Öztürk uyarıyor…

        * Konya ovasında artık 400 metre derinlikten dahi su çıkmıyor.

        * Yağmur suyu hasat edilmediği,

        * Vahşi sulamaya son verilmediği,

        * Kuraklığa dayanıklı tarımsal üretim yapılmadığı,

        * Evsel ve sanayi atıksuları ileri kademe arıtılıp tarımsal sulamada kullanılmadığı,

        * İçme suyu şebeke sisteminde kayıp kaçak oranları %10'lara düşürülmediği,

        * Süzeysel su kaynaklarında buharlaşmayı önleyici tedbirler alınmadığı,

        Ve su yoğun sanayileşmeye son verilmediği sürece toprak kuruyacak ve su kıtlığı felaketi artarak devam edecektir.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

