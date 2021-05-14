Konya Polis Teşkilatı’na bağlı personellerin çocuklarından 68’i bedensel engele sahip olan çocuklardan oluşuyor. Bu sayının çokluğu nedeniyle Konya Polis Teşkilatı ve Konya Polis Eşleri Derneği tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

Bedensel engelli çocukların ailelerine, Konya Polis Eşleri Derneği Başkanı Gökşen Aydın tarafından yapılan ziyaretlerde edinilen bilgiler ışığından çocukların Engelsiz Yaşam Parkına ihtiyaç duydukları tespit edilmiş ve ardından işe koyulmuştu. Polis Eşleri Derneği Konya Şubesi öncülüğünde, Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir ve Merkez İlçe Belediyelerinin katkılarıyla yapımına başlanan Engelsiz Yaşam Parkı, böylelikle hizmete açıldı.

BİRDEN ÇOK SEÇENEK BULUNUYOR

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Konya Polis Eşleri Derneği Başkanı Gökşen Aydın, bedensel engelli çocuk sahibi ailelerin ziyaretleri esnasında dile getirilen “parka gittiğimizde bazen bazı aileler ve çocukları rahatsız oluyorlar hem bizim çocuğumuz rahat oynayamıyor hem de onlar rahat edemiyor” serzenişi, harekete geçilmesindeki en büyük etken olmuş. Engelsiz Yaşam Parkında, engelli çocuklara özel yapılan oyun alanlarından ziyade aileler için kamelyalar, kamelyalara ait barbekü alanları, voleybol ve basketbol sahası, yürüyüş yolu, engelli tuvaleti ve birçok imkan bulunmakta.

Türkiye’de ise bir ilk olarak Polis Eşleri Derneği tarafından yapılan ilk Engelsiz Yaşam Parkı Konya’da bulunuyor. Engelli çocuk sahibi Esra Sümbül; “Çocuğum özel bir çocuk ve bu yüzden ihtiyaçları ve oyun özgürlüğü daha farklı olabiliyor. Park evime çok yakın bu konuda biraz şanslıyım. Oğlum parkı çok sevdi. Oğlumun sevmesinin yanında biz de çok sevdik. Sadece özel çocuklar değil, çocukların aileleri de düşünülmüş” İfadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARA ÖZEL YAPILMIŞ"

Çevre sakinlerinden Ezgi Kara; “Ben çok mutlu oldum ve çok da tebrik ettim. Sanırım Türkiye’de ilk defa Konya’da Polis eşleri böyle bir işe imza atmış. Parkı da gezdim her şey en ince ayrıntısına kadar engelli çocuklara özel yapılmış takdir ettim. İnşallah özel çocuklarımıza daha fazla imkanlar sunulur. Onların varlığı her şeyden önemli.” İfadelerini kullandı.